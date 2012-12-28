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Задушил рукавом кофты и украл телефон: завершено расследование дела об убийстве в Тербунах
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Происшествия
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сегодня, 12:36
Задушил рукавом кофты и украл телефон: завершено расследование дела об убийстве в Тербунах
Обвиняемый был пьян.
«По данным следствия, пьяный обвиняемый в ходе ссоры из-за личных неприязненных отношений рукавом своей кофты задушил 45-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия в результате механической асфиксии. Обвиняемый похитил находившийся при погибшем сотовый телефон и скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
На время следствия обвиняемый был арестован.
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