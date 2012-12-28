Задушил рукавом кофты и украл телефон: завершено расследование дела об убийстве в Тербунах

Обвиняемый был пьян.

61-летний житель Липецкой области обвиняется в совершенном 19 июня в Тербунах убийстве 45-летнего мужчины и краже его телефона.«По данным следствия, пьяный обвиняемый в ходе ссоры из-за личных неприязненных отношений рукавом своей кофты задушил 45-летнего мужчину. Он скончался на месте происшествия в результате механической асфиксии. Обвиняемый похитил находившийся при погибшем сотовый телефон и скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.На время следствия обвиняемый был арестован.