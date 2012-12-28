Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Поздно вечером на Советской столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Нексия»: есть пострадавший
Задушил рукавом кофты и украл телефон: завершено расследование дела об убийстве в Тербунах
32-летняя жительница Усманского округа подрабатывала дроппером: через её карту прошли более 20 операций
Происшествия
285
сегодня, 12:23
32-летняя жительница Усманского округа подрабатывала дроппером: через её карту прошли более 20 операций
Женщина стала фигуранткой уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей.
«По данным следствия, что в июле прошлого года в мессенджере женщина по предложению неустановленного лица стала работать дроппером. В течение нескольких дней по инструкции куратора она принимала на свою банковскую карту денежные переводы от физлиц, которые незамедлительно направляла на сторонние счета. Всего обвиняемая провела более 20 таких операций, в том числе по перечислению денег жительницы Оренбурга, ставшей жертвой телефонных мошенников», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Кстати, cами проходившие через карту женщины сумму были небольшие — всего около 30 000 рублей.
0
1
1
0
0
Комментарии