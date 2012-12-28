32-летняя жительница Усманского округа подрабатывала дроппером: через её карту прошли более 20 операций

Женщина стала фигуранткой уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей.

В Усманском округе направлено в суд уголовное дело 32-летней женщины, обвиняемой в неправомерном обороте средств платежей (по части четвёртой статьи 187 УК РФ). Ей грозит до трёх лет лишения свободы.«По данным следствия, что в июле прошлого года в мессенджере женщина по предложению неустановленного лица стала работать дроппером. В течение нескольких дней по инструкции куратора она принимала на свою банковскую карту денежные переводы от физлиц, которые незамедлительно направляла на сторонние счета. Всего обвиняемая провела более 20 таких операций, в том числе по перечислению денег жительницы Оренбурга, ставшей жертвой телефонных мошенников», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Кстати, cами проходившие через карту женщины сумму были небольшие — всего около 30 000 рублей.