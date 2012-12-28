Девушка привела восьмерых липецких парней к «золоту» первенства России

«Восемь парней, одна я» со счастливой развязкой.

В первенстве России по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет в Казани «золотую» медаль завоевала липецкая «восьмёрка» с рулевым.За нашу команду выступали Григорий Долгов, Михаил Гончаров, Артём Алексенко, Кирилл Парфенов, Данил Синельников, Матвей Водопьянов, Василий Пешков, Савелий Пономарев, а руль доверили Екатерине Дёминой. Правилами не запрещено участие рулевой «прекрасной половины» в составе мужской команды, вдобавок все стремятся, чтобы вес сидящей в носовой части лодки направляющей был меньше, и нередко приглашают на эту роль девушек.«Восьмерка» с рулевым – самый многочисленный экипаж в гребле, дистанция составляет стандартные олимпийские 2000 метров. Победный результат липецкой команды – 6 минут 39,41 секунды.В Казани наши мастера налечь на вёсла завоевали медали всех достоинств. «Серебряные» награды безрульная мужская «четвёрка», а также мужская и женская «четвёрки» с рулевым, причём девичью лодку вновь направляла Дёмина, взявшая вторую медаль первенства.«Бронза» у мужского и женского экипажей без рулевого.