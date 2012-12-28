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Спорт
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сегодня, 08:58
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Девушка привела восьмерых липецких парней к «золоту» первенства России
«Восемь парней, одна я» со счастливой развязкой.
За нашу команду выступали Григорий Долгов, Михаил Гончаров, Артём Алексенко, Кирилл Парфенов, Данил Синельников, Матвей Водопьянов, Василий Пешков, Савелий Пономарев, а руль доверили Екатерине Дёминой. Правилами не запрещено участие рулевой «прекрасной половины» в составе мужской команды, вдобавок все стремятся, чтобы вес сидящей в носовой части лодки направляющей был меньше, и нередко приглашают на эту роль девушек.
«Восьмерка» с рулевым – самый многочисленный экипаж в гребле, дистанция составляет стандартные олимпийские 2000 метров. Победный результат липецкой команды – 6 минут 39,41 секунды.
В Казани наши мастера налечь на вёсла завоевали медали всех достоинств. «Серебряные» награды безрульная мужская «четвёрка», а также мужская и женская «четвёрки» с рулевым, причём девичью лодку вновь направляла Дёмина, взявшая вторую медаль первенства.
«Бронза» у мужского и женского экипажей без рулевого.
Фото участников соревнований
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