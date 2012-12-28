Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
Происшествия
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сегодня, 15:49
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41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
В полицию обратились 35-летнйи мужчина и 68-летняя женщина.
«Подозреваемый несколько раз был в гостях у потерпевшего и видел, как тот достаёт деньги из кошелька и где его хранит», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Кроме того, установлена причастность мужчины к краже велосипеда за 15 000 рублей из подъезда многоквартирного жилого дома. Заявление поступило в отдел полиции №4 от 68-летней женщины.
По этому факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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