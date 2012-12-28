41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда

В полицию обратились 35-летнйи мужчина и 68-летняя женщина.

23 августа в липецкий отдел полиции №3 обратился 35-летний мужчина с заявлением о краже 30 000 рублей из квартиры. Подозревают 41-летнего липчанина. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», санкции которой — до шести лет лишения свободы.«Подозреваемый несколько раз был в гостях у потерпевшего и видел, как тот достаёт деньги из кошелька и где его хранит», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Кроме того, установлена причастность мужчины к краже велосипеда за 15 000 рублей из подъезда многоквартирного жилого дома. Заявление поступило в отдел полиции №4 от 68-летней женщины.По этому факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.