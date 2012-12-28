Кражу потерянной у магазина барсетки записала камера наблюдения

Воронежец нашел на парковке барсетку, забрал себе и стал фигурантом дела о краже.

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В Задонском округе полицейские раскрыли кражу потерянной 57-летним мужчиной барсетки. Внутри находились документы и 12 800 рублей.«Предварительно установлено, что в тот день мужчина приехал в магазин за покупками. Перекладывая товар в автомобиль, он случайно выронил портмоне и не заметил этого. 46-летний житель Воронежа, увидев на парковке у магазина барсетку, решил не возвращать её владельцу, а похитить. Часть денег он успел потратить», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Причинённый ущерб воронежец полностью возместил. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».