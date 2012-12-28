Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Происшествия
1436
сегодня, 07:27
8
Кражу потерянной у магазина барсетки записала камера наблюдения
Воронежец нашел на парковке барсетку, забрал себе и стал фигурантом дела о краже.
«Предварительно установлено, что в тот день мужчина приехал в магазин за покупками. Перекладывая товар в автомобиль, он случайно выронил портмоне и не заметил этого. 46-летний житель Воронежа, увидев на парковке у магазина барсетку, решил не возвращать её владельцу, а похитить. Часть денег он успел потратить», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Причинённый ущерб воронежец полностью возместил. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
1
2
2
0
3
Комментарии (8)