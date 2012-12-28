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1436
сегодня, 07:27
8

Кражу потерянной у магазина барсетки записала камера наблюдения

Воронежец нашел на парковке барсетку, забрал себе и стал фигурантом дела о краже.

В Задонском округе полицейские раскрыли кражу потерянной 57-летним мужчиной барсетки. Внутри находились документы и 12 800 рублей.

«Предварительно установлено, что в тот день мужчина приехал в магазин за покупками. Перекладывая товар в автомобиль, он случайно выронил портмоне и не заметил этого. 46-летний житель Воронежа, увидев на парковке у магазина барсетку, решил не возвращать её владельцу, а похитить. Часть денег он успел потратить», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Причинённый ущерб воронежец полностью возместил. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
кража
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
ЭХ
9 минут назад
Полиция не знает закон . УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата - 1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному ( ключевое слово - , вверенного виновному ) . То есть - сторожу поручили охранять склад и он съел там ящик тушенки
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САИ
сегодня, 08:19
Халява очень притягивает людей, сейчас , к сожалению, общество такое!
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Доктор Петров
сегодня, 07:44
Как можно украсть потерянную вещь?
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Жесть
сегодня, 08:26
Присвоение чужой собственности и есть кража!!!
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1
23 минуты назад
Присвоение чужой собственности и есть кража!!! То есть если я выкину на дороге сигарету и ее поднимет курильщик то его посадят за присвоение сигарет и отправят в колонию ?
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Вопрос знатокам.
сегодня, 10:47
Присвоение чужой собственности и есть кража!!! А если бы он по ней машиной проехал. Это считалось бы умышленным уничтожением или повреждением имущества?
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Антон
сегодня, 08:15
ну вот как мужчина украл вместо того чтобы передать в полицию и попытаться найти хозяина вещи
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Легко
сегодня, 08:14
либо, не бери, либо неси в полицию. Встанте на место потерявшего предмет.
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