В Дачном отключат холодную воду

27 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Сельскохозяйственная, 11, кроме того по адресу улица Писарева, 37 будут проводиться работы по заявке потребителя на внутренних сетях – без холодной воды временно останутся жители полутора десятков улиц в Дачном, предупредили в компании.