Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
Общество
206
сегодня, 19:42
В Дачном отключат холодную воду
27 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Сельскохозяйственная, 11, кроме того по адресу улица Писарева, 37 будут проводиться работы по заявке потребителя на внутренних сетях – без холодной воды временно останутся жители полутора десятков улиц в Дачном, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
0
1
Комментарии