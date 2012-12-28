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В Дачном отключат холодную воду
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сегодня, 19:42

В Дачном отключат холодную воду

27 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Сельскохозяйственная, 11, кроме того по адресу улица Писарева, 37 будут проводиться работы по заявке потребителя на внутренних сетях – без холодной воды временно останутся жители полутора десятков улиц в Дачном, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, № 11 по улице Сельскохозяйственной, в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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