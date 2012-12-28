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Происшествия
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сегодня, 16:27
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За семь месяцев травмы в ДТП получили 89 детей, двое погибли
Перед новым учебным годом началась традиционная профилактическая акция «Внимание-дети!».
«В 35,8% случаев дети получали травмы в качестве пассажиров, с участием детей-пешеходов произошло 34,6% дорожных аварий, 11,1% ДТП произошло с детьми-водителями, 13,6% — с детьми-велосипедистами», — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.
С 25 августа по 20 сентября в Липецкой области проходит традиционная профилактическая акция «Внимание-дети!», приуроченная к началу нового учебного года. Её цель — адаптация детей после летнего отдыха к условиям интенсивного дорожного движения. Автоинспекторы проверят обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций и местах массового притяжения детей (парков, учреждений культуры и спорта) и техническое состояние школьных автобусов. Также будут проведены профилактические мероприятия с водителями, родителями и детьми. 1 сентября маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к образовательным организациям и путям следования к ним учащихся. Повышенное внимание в эти дни — к нарушениям ПДД на пешеходных переходах, выездам на встречную полосу, использованию средств индивидуальной мобильности, перевозке несовершеннолетних пассажиров, соблюдению скоростного режима.
В Госавтоинспекция города Ельца добавили: с начала года только в Ельце произошло 5 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых пятеро несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными в местах возможного появления детей, двигаться с включенным ближним светом фар и снизить максимальную скорость с 60 до 50 км/час.
«Помните, что на дорогах каждые 23 минуты в дорожных происшествиях гибнет или получает ранения ребенок», — добавляют в Госавтоинспекции.
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