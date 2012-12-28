Баскетбол на погрузчике: на НЛМК провели новый конкурс профмастерства

На Новолипецком металлургическом комбинате впервые провели профессиональный конкурс среди водителей фронтального погрузчика. За право называться лучшим в своем деле боролись 50 сотрудников автотранспортного управления НЛМК. В финал прошли 11 человек.

В итоговом этапе водители показали мастерство управления погрузочной машиной в пяти упражнениях – «Змейка», «Гараж», «Три полоски», «Деликатная погрузка» и «Контактный финиш». Одним из самых зрелищных заданий стала «Деликатная погрузка», которая напоминает баскетбол. Только мяч в импровизированное кольцо водители забивали не руками, а ковшом погрузчика.Главный приз соревнований забрал водитель погрузчика Илья Макрушин. Второе место завоевал Александр Раков, а бронза досталась Николаю Бударину. «Лучшим молодым рабочим» стал Дмитрий Гадельбаев.– С детства люблю технику, поэтому профессию выбрал соответствующую. На НЛМК тружусь уже второй десяток лет. У нас интересная работа и дружный коллектив. Даже в таких соревнованиях мы с коллегами больше не конкурируем, а поддерживаем друг друга. Очень рад, что появилась возможность показать свое мастерство в конкурсе. Он поддерживает желание совершенствовать свои навыки и дарит непередаваемый азарт, – поделился водитель автотранспортного управления НЛМК Илья Макрушин.Конкурсы профессионального мастерства помогают сотрудникам НЛМК обмениваться опытом и получать новые знания. Ежегодно в них участвуют более тысячи сотрудников. В этом году в компании проведут 57 корпоративных соревнований по разным профессиям. Лучших в своем деле уже определили среди горновых, сталеваров конвертера, огнеупорщиков, водителей карьерного самосвала и представителей других профессий.