Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области погода останется сухой и прохладной
Антициклон удержит погоду чуть ниже нормы.
Среднесуточные температуры составят 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью 4-9 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11, днем от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.
День 27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градусов тепла.
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