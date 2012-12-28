В Липецкой области погода останется сухой и прохладной

Антициклон удержит погоду чуть ниже нормы.

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области будет усиливаться влияние антициклона со Скандинавии, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, ночью 4-9 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11, днем от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.День 27 августа стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градусов тепла.