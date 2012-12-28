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51 минуту назад

Минстрой: половина бизнес-процессов в ЖКХ будут основаны на ИИ к 2030 году

Для достижения этого показателя уже определены KPI для регионов и федеральных органов на 2026 год.

Половина бизнес-процессов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства будут базироваться на инструментах искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году, — заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

«К 2030 году мы должны 50% наших бизнес-процессов стройки и ЖКХ основывать на инструментах искусственного интеллекта. Это колоссальная цифра. Представьте, что каждое второе действие будет задействовать алгоритмы ИИ-моделей», — сказал Михайлик на пленарном заседании форума «Города будущего» в Перми.

По его словам, для достижения этого показателя уже определены KPI для регионов и федеральных органов на 2026 год. Ключевым условием перехода станет внедрение типовых цифровых решений. Планируется утвердить три базовые платформы — для управления строительством, коммунальной инфраструктурой и проект «Умный город». Это позволит унифицировать форматы данных и уйти от разрозненных систем, — считает он.

В качестве основных вызовов цифровизации на сегодняшний день Михайлик назвал низкое качество данных, устаревший технологический стек (часто 10-20-летней давности) и необходимость массового переобучения кадров. При этом он отметил, что к 2029 году принятие управленческих решений в отрасли изменится до неузнаваемости из-за «прошивки» ИИ каждого этапа строительного цикла, — передает «Интерфакс».
ЖКХ
ИИ
бизнес
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