Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
В России
36
51 минуту назад
Минстрой: половина бизнес-процессов в ЖКХ будут основаны на ИИ к 2030 году
Для достижения этого показателя уже определены KPI для регионов и федеральных органов на 2026 год.
«К 2030 году мы должны 50% наших бизнес-процессов стройки и ЖКХ основывать на инструментах искусственного интеллекта. Это колоссальная цифра. Представьте, что каждое второе действие будет задействовать алгоритмы ИИ-моделей», — сказал Михайлик на пленарном заседании форума «Города будущего» в Перми.
По его словам, для достижения этого показателя уже определены KPI для регионов и федеральных органов на 2026 год. Ключевым условием перехода станет внедрение типовых цифровых решений. Планируется утвердить три базовые платформы — для управления строительством, коммунальной инфраструктурой и проект «Умный город». Это позволит унифицировать форматы данных и уйти от разрозненных систем, — считает он.
В качестве основных вызовов цифровизации на сегодняшний день Михайлик назвал низкое качество данных, устаревший технологический стек (часто 10-20-летней давности) и необходимость массового переобучения кадров. При этом он отметил, что к 2029 году принятие управленческих решений в отрасли изменится до неузнаваемости из-за «прошивки» ИИ каждого этапа строительного цикла, — передает «Интерфакс».
0
0
0
0
0
Комментарии