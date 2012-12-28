Трактор задавил мужчину в Усманском округе

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.





Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели 53-летнего мужчины в селе Завальное Усманского округа, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Предварительно установлено, что 53-летний мужчина получил смертельные травмы в результате наезда сельскохозяйственного трактора под управлением 60-летнего водителя.«На место выехала следственно-оперативная группа для установления причин трагедии. Проводится проверка», — рассказали в полиции.