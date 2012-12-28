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Происшествия
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14 минут назад
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Трактор задавил мужчину в Усманском округе
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Предварительно установлено, что 53-летний мужчина получил смертельные травмы в результате наезда сельскохозяйственного трактора под управлением 60-летнего водителя.
«На место выехала следственно-оперативная группа для установления причин трагедии. Проводится проверка», — рассказали в полиции.
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