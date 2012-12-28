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Происшествия
Полыхающий возле торгового центра автомобиль потушили случайные прохожие
Происшествия
В Лебедянском округе утонул девятиклассник
Происшествия
Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
Общество
В Липецкой области погода останется жаркой и сухой
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Горящая фритюрница в культурно-развлекательном центре вызвала переполох
Происшествия
Три человека погибли в ночной аварии на трассе Хлевное – Липецк
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Над областью ночью перехвачены БПЛА
Происшествия
Читать все
Происшествия
2236
сегодня, 09:57
1

Три человека погибли в ночной аварии на трассе Хлевное – Липецк

Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Водитель одного из них и его пассажиры погибли.

1 августа около двух часов ночи на дороге Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Белджи» под управлением 49-летнего мужчины, «Фольксваген» с 44-летним водителем и «ГАЗ» с 39-летним водителем. В аварии погибли водитель и два пассажира «Белджи», еще два пассажира того же автомобиля, и водитель «ГАЗа» с травмами были доставлены в больницу.

За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали три ребенка.

31 июля около на площади Петра Великого 62-летний водитель «Тойоты» совершил наезд на 13-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

1 августа на улице Зеленой 46-летний водитель «Фольксвагена» сбил 9-летнего мальчика на электросамокате. Госпитализация ребенку не понадобилась. 

В Липецке на дороге Орел – Тамбов столкнулись «Лада Калина» под управлением 55-летнего мужчины и «Ситрак» с 49-летним водителем. В аварии получили травмы водитель и 12-летний пассажир «Калины».
2 августа в Грязях на улице Школьной 6-летний мальчик попал автомобиль «Датсун» 71-летний водителя. Ребенка доставили в больницу. 

В этот же день в Данковском районе на дороге Данков – Ягодное – Избищи 60-летний водитель большегруза не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель грузовика госпитализирован.
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За три дня автоинспекторы зарегистрировали 55 столкновений автомобилей они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6 132 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 28 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 205.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5400 случаев, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 174 нарушения», — сообщает Госавтоинспекция.

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Комментарии (1)

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Сначала новые
белджи
46 минут назад
это не машина, а кусок фольги кусок и вот результат....
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