Три человека погибли в ночной аварии на трассе Хлевное – Липецк

Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Водитель одного из них и его пассажиры погибли.



1 августа около двух часов ночи на дороге Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Белджи» под управлением 49-летнего мужчины, «Фольксваген» с 44-летним водителем и «ГАЗ» с 39-летним водителем. В аварии погибли водитель и два пассажира «Белджи», еще два пассажира того же автомобиля, и водитель «ГАЗа» с травмами были доставлены в больницу.За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали три ребенка.31 июля около на площади Петра Великого 62-летний водитель «Тойоты» совершил наезд на 13-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.1 августа на улице Зеленой 46-летний водитель «Фольксвагена» сбил 9-летнего мальчика на электросамокате. Госпитализация ребенку не понадобилась.В Липецке на дороге Орел – Тамбов столкнулись «Лада Калина» под управлением 55-летнего мужчины и «Ситрак» с 49-летним водителем. В аварии получили травмы водитель и 12-летний пассажир «Калины».2 августа в Грязях на улице Школьной 6-летний мальчик попал автомобиль «Датсун» 71-летний водителя. Ребенка доставили в больницу.В этот же день в Данковском районе на дороге Данков – Ягодное – Избищи 60-летний водитель большегруза не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель грузовика госпитализирован.За три дня автоинспекторы зарегистрировали 55 столкновений автомобилей они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6 132 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 28 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 205.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5400 случаев, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 174 нарушения», — сообщает Госавтоинспекция.