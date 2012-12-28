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Общество
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28 минут назад
В районах центре Липецка и на его окраинах отключат холодную воду
Подачу холодной воды 4 августа кроме центральной части города также приостановят в районах Сырского и Коровино, Опытной станции, сообщили в «РВК-Липецк» — причиной отключений станут ремонтные работы на сетях по адресам: улица Зоологическая, 17, улица Селекционная, 52, улица Плеханова, 36, а также реконструкция сетей на улице Первомайской.
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Плеханова, 49, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
4 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4 по улице Гришина, №№ 1, 1а по улице Крупской, №№ 2, 13а, 15, 16, 17, 18 по улице М. Расковой, №№ 20, 25 по улице Осипенко, №№ 1, 2, 4 по улице Фестивальной, №№ 6, 8, 9, 10 по Универсальному проезду, №№ 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б по улице Циолковского, № 6 по улице Московской.
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