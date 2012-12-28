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28 минут назад

В районах центре Липецка и на его окраинах отключат холодную воду

Подачу холодной воды 4 августа кроме центральной части города также приостановят в районах Сырского и Коровино, Опытной станции, сообщили в «РВК-Липецк» — причиной отключений станут ремонтные работы на сетях по адресам: улица Зоологическая, 17, улица Селекционная, 52, улица Плеханова, 36, а также  реконструкция сетей на улице Первомайской. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 12, 12а по улице Желябова, №№ 47, 49, 49а, 53а, 59, 36, 63а, 61, 65 по улице Плеханова, № 12 по улице Пролетарской, №№ 58,61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90 по улице Октябрьской, № 13 в переулке Костенко, №№ 5, 8, 8а, 9, 9б, 41 на площади Коммунальной, № 1 на площади Театральной, №№ 2, 2б, 4, 14а на площади Торговой, №№ 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 1, 3, 3а, 5, 7 по улице Барашева, №№ 1, 3, 4, 4а по улице Ворошилова, №№ 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10 по улице Горького, №№ 3 ,4, 5, 10, 12, 14а, соор. 14 по улице Коммунальной, №№ 10, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д по улице Неделина, № 11 по улице Скороходова, №№ 7, 13а, 13а/2, 21, 25, 27, 33, 35, 39 по улице Первомайской, №№ 6, 11, 12, 14, 15, 27, 29, 30, 32, 34, 43, соор.6, соор.15 по улице Фрунзе, в частном секторе улиц Костенко, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской (Сырское), Садовой, Небесной, Полярной, Калинина (Сырское), Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачёва, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, переулка Рядового, проезда Цветочного.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Плеханова, 49, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
4 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 4 по улице Гришина, №№ 1, 1а по улице Крупской, №№ 2, 13а, 15, 16, 17, 18 по улице М. Расковой, №№ 20, 25 по улице Осипенко, №№ 1, 2, 4 по улице Фестивальной, №№ 6, 8, 9, 10 по Универсальному проезду, №№ 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б по улице Циолковского, № 6 по улице Московской. 
отключения
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