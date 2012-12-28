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Общество
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48 минут назад
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Лесники нашли заплутавшую пару с собачкой
А их машину — в 500 метрах от места, где пара дождалась помощи.
В выходные в Добровское лесничество отправилась пара с собачкой. Во время поиска грибов они поняли, что заблудились, и позвонили в службу спасения 112.
«Быстро оказать помощь заблудившимся помогло то, что они вышли к квартальному столбу. По цифрам на нем лесничие определили их местонахождение: 52 квартал вблизи поселка Нейманский. При встрече с лесной охраной у мужчины и женщины, а также их собачки радости не было предела. А машина, на которой они приехали за грибами, была найдена в 500 метрах от места, где они дожидались помощи», — рассказали историю спасения в минлесхозе.
Это второе на минувшей неделе подобное происшествие. 28 июля сотрудники Яманского участкового лесничества помогли мужчине выбраться из леса в районе села Двуречки.
Лесники также напомнили базовые правила безопасности:
— обязательно сообщайте близким свой маршрут и предполагаемое время возвращения;
— берите с собой заряженный телефон, запас воды и еды;
— надевайте яркую одежду, чтобы вас было легче заметить.
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