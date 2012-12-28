11 килограммов мефедрона перехвачены в Москве: часть наркотика предназначалась Липецку

Курьеров с сумкой, набитой наркотиком, московские полицейские задержали на выходе из лесопарка.





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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Северо-Восточному округу Москвы задержали двух курьеров с крупной партией мефедрона, который они должны были доставить в Липецк, Нижний Новгород и Казань.Жителей Ростова 28 и 29 лет полицейские задержали на выезде из лесопарка на Алтуфьевском шоссе. При себе у них была сумка, в которой, как установила экспертиза, находились 11 килограммов мефедрона. В машине ростовчан полицейские обнаружили используемые при расфасовке наркотиков зип-пакеты, скотч и электронные весы со следами нарковещества.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу», — сообщает московская полиция.