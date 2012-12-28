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Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод
Общество
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35 минут назад
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Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод
Пока отключение заявлено на 10 часов.
«Улицу делаем комплексно. Одновременно обновляем и инженерные сети, и дорожную инфраструктуру. Именно такой подход считаю правильным, — написал мэр в соцсетях. — Подвоз воды будет организован по заявкам, но всё же советую запастись водой».
Следом за этим отрезком «РВК-Липецк» продолжит реконструкцию водопровода на следующем участке — от улицы Барашева до улицы Фрунзе.
Параллельно на Первомайской начинается и дорожный ремонт. В ночь с 5 на 6 августа дорожная техника будет работать на части улицы от площади Победы до улицы Горького. Затем строители перейдут к участку от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса.
«Участок от улицы Горького до улицы Фрунзе приведём в порядок сразу после завершения реконструкции водопроводных сетей», — добавил мэр.
*4 августа «РВК-Липецк» отключит воду по следующим адресам:
ул. Октябрьская, 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90;
пер. Костенко, 13;
пл. Коммунальная, 5, 8, 8а, 9, 9б, 41;
пл. Театральная, 2;
пл. Торговая, 2, 2б, 4, 14а;
ул. Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85;
ул. Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7;
ул. Ворошилова, 1, 3, 4, 4а;
ул. Горького, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10;
ул. Коммунальная, 3, 4, 5, 10, 12, 14а, соор. 14;
ул. Неделина, 10, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д;
ул. Скороходова, 11;
ул. Советская, 7, 13а, 13а/2, 21, 25, 27, 33, 35, 39;
ул. Фрунзе, 6, 11, 12, 14, 15, 27, 29, 30, 32, 34, 43, соор. 6, соор. 15;
частный сектор: пер. Костенко.
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