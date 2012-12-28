Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод

Пока отключение заявлено на 10 часов.





4 августа больше сотни домов в центре Липецкаостанутся без холодной воды, сообщил глава городской администрации Михаил Щербаков. По словам мэра, с 10:00 и ориентировочно до 20:00 компания «РВК-Липецк» проведёт врезку нового части участка водопровода от улицы Горького до улицы Барашева. Эти работы — часть недавно начавшегося комплексного ремонта улицы Первомайской.«Улицу делаем комплексно. Одновременно обновляем и инженерные сети, и дорожную инфраструктуру. Именно такой подход считаю правильным, — написал мэр в соцсетях. — Подвоз воды будет организован по заявкам, но всё же советую запастись водой».Следом за этим отрезком «РВК-Липецк» продолжит реконструкцию водопровода на следующем участке — от улицы Барашева до улицы Фрунзе.Параллельно на Первомайской начинается и дорожный ремонт. В ночь с 5 на 6 августа дорожная техника будет работать на части улицы от площади Победы до улицы Горького. Затем строители перейдут к участку от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса.«Участок от улицы Горького до улицы Фрунзе приведём в порядок сразу после завершения реконструкции водопроводных сетей», — добавил мэр.4 августа «РВК-Липецк» отключит воду по следующим адресам:ул. Октябрьская, 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90;пер. Костенко, 13;пл. Коммунальная, 5, 8, 8а, 9, 9б, 41;пл. Театральная, 2;пл. Торговая, 2, 2б, 4, 14а;ул. Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85;ул. Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7;ул. Ворошилова, 1, 3, 4, 4а;ул. Горького, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10;ул. Коммунальная, 3, 4, 5, 10, 12, 14а, соор. 14;ул. Неделина, 10, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д;ул. Скороходова, 11;ул. Советская, 7, 13а, 13а/2, 21, 25, 27, 33, 35, 39;ул. Фрунзе, 6, 11, 12, 14, 15, 27, 29, 30, 32, 34, 43, соор. 6, соор. 15;частный сектор: пер. Костенко.