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35 минут назад
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Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод

Пока отключение заявлено на 10 часов.

4 августа больше сотни домов в центре Липецка* останутся без холодной воды, сообщил глава городской администрации Михаил Щербаков. По словам мэра, с 10:00 и ориентировочно до 20:00 компания «РВК-Липецк» проведёт врезку нового части участка водопровода от улицы Горького до улицы Барашева. Эти работы — часть недавно начавшегося комплексного ремонта улицы Первомайской.

«Улицу делаем комплексно. Одновременно обновляем и инженерные сети, и дорожную инфраструктуру. Именно такой подход считаю правильным, — написал мэр в соцсетях. — Подвоз воды будет организован по заявкам, но всё же советую запастись водой».

Следом за этим отрезком «РВК-Липецк» продолжит реконструкцию водопровода на следующем участке — от улицы Барашева до улицы Фрунзе.

Параллельно на Первомайской начинается и дорожный ремонт. В ночь с 5 на 6 августа дорожная техника будет работать на части улицы от площади Победы до улицы Горького. Затем строители перейдут к участку от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса.

«Участок от улицы Горького до улицы Фрунзе приведём в порядок сразу после завершения реконструкции водопроводных сетей», — добавил мэр.

*4 августа «РВК-Липецк» отключит воду по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90;

пер. Костенко, 13;

пл. Коммунальная, 5, 8, 8а, 9, 9б, 41;

пл. Театральная, 2;

пл. Торговая, 2, 2б, 4, 14а;

ул. Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85;

ул. Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7;

ул. Ворошилова, 1, 3, 4, 4а;

ул. Горького, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10;

ул. Коммунальная, 3, 4, 5, 10, 12, 14а, соор. 14;

ул. Неделина, 10, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д;

ул. Скороходова, 11;

ул. Советская, 7, 13а, 13а/2, 21, 25, 27, 33, 35, 39;

ул. Фрунзе, 6, 11, 12, 14, 15, 27, 29, 30, 32, 34, 43, соор. 6, соор. 15;

частный сектор: пер. Костенко.
отключения
дорожные работы
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
БРАВО
16 минут назад
Наконец-то научились форматировать текст с перечеслением улиц и домов для удобного чтения.
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Ася
25 минут назад
А то, что у людей вторую неделю нет горячей воды в домах это РВК не интересует. Будем сидеть неизвестно сколько без какой-либо воды в квартирах в 30 градусную жару.
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гость
17 минут назад
Это не к РВК. это к РИР-энерго
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Ася
3 минуты назад
Это не к РВК. это к РИР-энерго Это к администрации города и к ресурсникам. Людей лишают воды на неизвестное количество часов в жару. Подвоза воды не будет никакого естественно.
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