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Происшествия
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сегодня, 16:25
68-летнего водителя будут судить за смерть жены в ДТП
«Нива Шевроле» опрокинулась в Чаплыгинском округе. 76-летняя пассажирка машины получила смертельные травмы.
«По версии следствия, в мае 68-летний местный житель, управляя автомобилем «Нива Шевроле», на дороге село Троекурово — Чаплыгин превысил разрешенную скорость. Из-за этого машину вынесло на обочину, где она опрокинулась. В результате ДТП 76-летняя пассажирка автомобиля — супруга водителя — скончалась», — сообщил в прокуратуре области.
Вину в преступлении мужчина признал. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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