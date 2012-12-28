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Говорит Липецк
701
сегодня, 13:27
6

Как выбрать спелый арбуз?

Стучать, смотреть на хвостик и пятнышко на боку.

Сегодня международный День арбуза. Этот праздник пришёл к нам из США — страны, в которой, как считается, арбузов съедается больше, чем где бы то ни было ещё.

Как выбрать спелый арбуз, спросили мы на бахчевых развалах у Центрального рынка. Знатоки рекомендовали слушать звучание арбуза при постукивании: если звук гулкий, резонирующий — надо брать. На боку хорошего арбуза должно быть пятнышко, а хвостик — не совсем сухим (это признак того, что арбуз лежалый), но и не зелёным. И да, размер имеет значение — чем больше арбуз, тем он слаще.

Сейчас в Липецке продают арбузы из Дагестана и Краснодара, астраханские будут позже. Если в начале августа 2025 года арбузы на рынке стоили в среднем по 50 рублей за килограмм, то сейчас меньше 70 рублей не найти.

Определить, есть ли в арбузе избыток нитратов, можно с помощью простого теста: положить кусок мякоти в воду. Если вода порозовела — нитратов много. Вода немного помутнела — арбуз безопасен.
Говорит Липецк
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Комментарии (6)

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Пока
43 минуты назад
Арбузы никакущие,не спелые и не сладкие.
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Арбуз
54 минуты назад
С точки зрения ботаники у такого деления нет оснований. Не делятся арбузы на мальчиков и девочек. Только индивидуальные особенности.
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Ни как
55 минут назад
Сюда арбузы везут не созревшими, так как если звонкие, то есть спелые загрузить в фуру, то он по дороге лопнет от тряски, тяжести, соответственно пичкают арбузы селитрой для объема и в июне они уже здесь ждут августа, когда обыватель думая что сезон берет по бешеным ценам - ничего личного просто бизнес Спелые арбузы только при бахчах
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Своих
сегодня, 13:41
Праздников мало ,что отмечаем американские,зачем.День репы отмечайте.
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Правда
сегодня, 13:39
На глазах у продавца разрезаешь и ешь,если он конечно спелый.Но еще рано брать,разрезанный надо сразу сьесть,иначе он сразу пропадает.
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Интересно
сегодня, 13:36
положить кусок мякоти в воду. ------ А если вода пожелтела ?
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