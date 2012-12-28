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Говорит Липецк
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сегодня, 13:27
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Как выбрать спелый арбуз?
Стучать, смотреть на хвостик и пятнышко на боку.
Как выбрать спелый арбуз, спросили мы на бахчевых развалах у Центрального рынка. Знатоки рекомендовали слушать звучание арбуза при постукивании: если звук гулкий, резонирующий — надо брать. На боку хорошего арбуза должно быть пятнышко, а хвостик — не совсем сухим (это признак того, что арбуз лежалый), но и не зелёным. И да, размер имеет значение — чем больше арбуз, тем он слаще.
Сейчас в Липецке продают арбузы из Дагестана и Краснодара, астраханские будут позже. Если в начале августа 2025 года арбузы на рынке стоили в среднем по 50 рублей за килограмм, то сейчас меньше 70 рублей не найти.
Определить, есть ли в арбузе избыток нитратов, можно с помощью простого теста: положить кусок мякоти в воду. Если вода порозовела — нитратов много. Вода немного помутнела — арбуз безопасен.
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