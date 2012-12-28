Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Происшествия
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31 минуту назад
Над областью ночью перехвачены БПЛА
Красный уровень воздушной тревоги действовал в Липецкой области два часа — с 20:44 до 22:41. В пять утра на территории региона отменен желтый уровень «Воздушная опасность».
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