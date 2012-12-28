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Происшествия
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Над областью ночью перехвачены БПЛА
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231
31 минуту назад

Над областью ночью перехвачены БПЛА

С 20:00 до 07:00 средствами ПВО над 11 регсионами страны перехвачен 131 беспилотник самолетного типа. В числе атаковнных регионов — Липецкая область.

Красный уровень воздушной тревоги действовал в Липецкой области два часа — с 20:44 до 22:41. В пять утра на территории региона отменен желтый уровень «Воздушная опасность».

воздушная тревога
БПЛА
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