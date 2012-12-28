Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
Предложение руки и сердца, дефиле беременных и лучшие компании: в Липецке прошёл первый семейный фестиваль
Единые учебники истории, отмена бакалавриата и магистратуры – что изменится в новом учебном году
Общество
740
сегодня, 11:49
6
Предложение руки и сердца, дефиле беременных и лучшие компании: в Липецке прошёл первый семейный фестиваль
Его придумали предприниматели, а провели при поддержке правительства Липецкой области.
«Наша задача — популяризировать социально ответственные компании региона. Однако делать фестиваль только для сотрудников этих компаний и членов их семей было бы неправильно. Поэтому пригласили всех желающих», — рассказала Евгения Уваркина.
На Зелёном острове каждый мог найти себе занятие по душе. Любители активного образа жизни участвовали в спортивных состязаниях. Для самых маленьких организаторы устроили забег в ползунках. Будущие мамы прошли в дефиле беременных. В многочисленных палатках проводились мастер-классы, тренинги психологов, желающим предлагали вакансии. Дети были в восторге от аттракционов и батутов. За участие в состязаниях выдавали фишки, которые потом можно было обменять на лотерейные билеты и выиграть призы.
«47 компаний объединились при поддержке правительства области, администрации Липецка в этом прекрасном месте с потрясающей инфраструктурой, дающей возможность тысячам людей заниматься спортом, гулять, общаться, слушать музыку. Мы видим, что вам это мероприятие понравилось. Мы будем просить наших партнёров повторять фестиваль из года в год. Семья — это самое важное, самое главное в жизни каждого человека», — сказал участникам фестиваля губернатор Игорь Артамонов.
Ярким событием «Вместе лучше» стало шествие с корпоративными флагами компаний-участников фестиваля. Организаторы придумали шесть номинаций: для компаний, в которых больше всего многодетных сотрудников; для тех, у работников которых родилось больше всего детей за год; и для компаний с большими семейными династиями.
С неожиданной стороны показала себя знакомая всем «РВК-Липецк». Компания стала победителем номинации «Территория заботы». В ней чествовали предприятия, создающие благоприятные условия для сотрудников и их семей.
«У нас развитой корпоративный стандарт поддержки семей сотрудников. Это не просто набор социальных мер, а часть нашей философии. В компании действует программа, направленная на поддержку многодетных семей, мы организуем детский отдых, проводим семейные мероприятия. Также у нас есть профориентационные проекты для подростков. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал, что он не просто часть нашей команды, а значимое звено большой семейной системы, где ценят традиции и создают условия для преемственности поколений», — сказал представитель «РВК-Липецк» Алексей Шарунов.
Семья Шишковых стала лауреатом фестиваля в номинации «Многодетная семья». У Павла, работающего в компании «Бекарт-Липецк», и Алены пятеро детей.
«Сначала у нас были три сына. Мы всё-таки хотели девочку, но у нас получилась девочка вместе с мальчиком — двойня», — рассказал Павел Шишков.
Дети занимаются спортом, поэтому семья решила провести время в спортивной части Зелёного острова.
Оценивать спортивные локации отправилась и семья Кель. Людмила и Виктор, представляющие на фестивале предприятие «Прайм топ», в этом году отметят хрустальную свадьбу. Друг друга они нашли в 2010 году на сайте знакомств. Через год поженились. Сейчас воспитывают троих сыновей.
Екатерина Сарафанова работает в компании «ЭКО-культура». На фестиваль пришла с мужем Алексеем и двумя сыновьями. В этом году Сарафановы отметят бирюзовую свадьбу.
«Мы пришли посмотреть на такое масштабное мероприятие, повеселиться, хорошо провести время», — говорит Екатерина.
Закончился фестиваль выступлением группы RAZA. А перед этим зародились новые семьи: со сцены «Вместе лучше» прозвучали сразу два предложения руки и сердца.
Фото пресс-службы правительства Липецкой области
70
1
30
1
5
Комментарии (6)