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сегодня, 11:49
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Предложение руки и сердца, дефиле беременных и лучшие компании: в Липецке прошёл первый семейный фестиваль

Его придумали предприниматели, а провели при поддержке правительства Липецкой области.

В субботу на Зелёном острове собрались сотни семей — участников первого корпоративного фестиваля «Вместе лучше». Идея фестиваля, как рассказала GOROD48 сенатор и многодетная мать Евгения Уваркина, родилась на майском форуме предпринимателей в Липецке. Сказано — сделано: предприниматели создали комитет, обсудили концепцию, и дело пошло.

«Наша задача — популяризировать социально ответственные компании региона. Однако делать фестиваль только для сотрудников этих компаний и членов их семей было бы неправильно. Поэтому пригласили всех желающих», — рассказала Евгения Уваркина.

На Зелёном острове каждый мог найти себе занятие по душе. Любители активного образа жизни участвовали в спортивных состязаниях. Для самых маленьких организаторы устроили забег в ползунках. Будущие мамы прошли в дефиле беременных. В многочисленных палатках проводились мастер-классы, тренинги психологов, желающим предлагали вакансии. Дети были в восторге от аттракционов и батутов. За участие в состязаниях выдавали фишки, которые потом можно было обменять на лотерейные билеты и выиграть призы.
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«47 компаний объединились при поддержке правительства области, администрации Липецка в этом прекрасном месте с потрясающей инфраструктурой, дающей возможность тысячам людей заниматься спортом, гулять, общаться, слушать музыку. Мы видим, что вам это мероприятие понравилось. Мы будем просить наших партнёров повторять фестиваль из года в год. Семья — это самое важное, самое главное в жизни каждого человека», — сказал участникам фестиваля губернатор Игорь Артамонов.

Ярким событием «Вместе лучше» стало шествие с корпоративными флагами компаний-участников фестиваля. Организаторы придумали шесть номинаций: для компаний, в которых больше всего многодетных сотрудников; для тех, у работников которых родилось больше всего детей за год; и для компаний с большими семейными династиями.

С неожиданной стороны показала себя знакомая всем «РВК-Липецк». Компания стала победителем номинации «Территория заботы». В ней чествовали предприятия, создающие благоприятные условия для сотрудников и их семей.

«У нас развитой корпоративный стандарт поддержки семей сотрудников. Это не просто набор социальных мер, а часть нашей философии. В компании действует программа, направленная на поддержку многодетных семей, мы организуем детский отдых, проводим семейные мероприятия. Также у нас есть профориентационные проекты для подростков. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал, что он не просто часть нашей команды, а значимое звено большой семейной системы, где ценят традиции и создают условия для преемственности поколений», — сказал представитель «РВК-Липецк» Алексей Шарунов.

Семья Шишковых стала лауреатом фестиваля в номинации «Многодетная семья». У Павла, работающего в компании «Бекарт-Липецк», и Алены пятеро детей.

«Сначала у нас были три сына. Мы всё-таки хотели девочку, но у нас получилась девочка вместе с мальчиком — двойня», — рассказал Павел Шишков.

Дети занимаются спортом, поэтому семья решила провести время в спортивной части Зелёного острова.

Оценивать спортивные локации отправилась и семья Кель. Людмила и Виктор, представляющие на фестивале предприятие «Прайм топ», в этом году отметят хрустальную свадьбу. Друг друга они нашли в 2010 году на сайте знакомств. Через год поженились. Сейчас воспитывают троих сыновей.

Екатерина Сарафанова работает в компании «ЭКО-культура». На фестиваль пришла с мужем Алексеем и двумя сыновьями. В этом году Сарафановы отметят бирюзовую свадьбу.

«Мы пришли посмотреть на такое масштабное мероприятие, повеселиться, хорошо провести время», — говорит Екатерина.

Закончился фестиваль выступлением группы RAZA. А перед этим зародились новые семьи: со сцены «Вместе лучше» прозвучали сразу два предложения руки и сердца. 

Фото пресс-службы правительства Липецкой области
фестиваль
семья
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Комментарии (6)

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Сначала новые
бабка
24 минуты назад
баловство для элитки)
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Да уж
39 минут назад
Лысый остров надо хоть как-то задействовать. А то закопали на нём столько миллионов, а пользы особой от этого как бы и нет.
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Катерина
46 минут назад
Типа, тусовка предпринимателей, но пригласили всех желающих. Когда и кого? Не видела. За те деньги, что потратили на остров, можно было бы там базу отдыха построить. Спальный корпус, столовую, клуб, фонтаны, скамейки, клумбы, детские площадки. Построить, цветы посадить, облагородить. Где это всё?
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ГОСТЬ53
51 минуту назад
Дефиле какое то из беременных. Беременные скромнее будьте
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Лиса из парка
сегодня, 12:07
Я в шоке! Хедлайнеры должны выступать с 18:00 до 20:00. Было много детей, кто придумал тусовку до поздна, нас комары чуть не сьели. На жаре с 15 часов не присесть ни отдохнуть и еще до ДС Заездный пешком идти пришлось. Адмистрация аллэээеооо головой думайте хотя бы изредка!
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Похоже
сегодня, 12:06
Это был фестиваль для избранных.Читающие повседневно новости города об этом не слышали.
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