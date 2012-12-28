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18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
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65
9 минут назад

18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки

Парня задержали с поличным: вместо денег пенсионерка отдала ему пакет с нарезанной бумагой.

Оперативники липецкого отдела полиции № 8 с поличным задержали курьера мошенников — 18-летнего жителя Магнитогорска. Он участвовал в обмане 74-летней женщины.

Пенсионерку мошенники обрабатывали несколько дней. Сначала её пригласили на диспансеризацию и для записи попросили назвать код из SMS. Затем началась стандартная в таких случаях карусель: мошенники под видом сотрудников Центробанка, правоохранителей и т. п. убедили женщину, что её счета в опасности и сбережения на них надо перевести на «безопасный счёт».

Женщина трижды снимала со счетов деньги — всего 4 миллиона рублей — и передавала их курьеру. Каждый раз курьер вручал липчанке «акт о передаче финансовых активов», заверенный подписью старшего следователя по особо важным делам.

«Когда мошенники в четвёртый раз направили её в банк, на обеспокоенную пенсионерку обратили внимание менеджеры и вызвали сотрудников полиции. После беседы с сотрудниками банка липчанка осознала, что стала жертвой обмана. Пенсионерка поместила в пакет бумагу и отправилась на встречу с курьером. Пособник аферистов был задержан прибывшими полицейскими с поличным. Благодаря бдительности сотрудников банка и оперативности полицейских пенсионерке удалось сохранить оставшиеся 1,5 млн рублей», — рассказали в областном управлении МВД.

Задержанный оказался 18-летним жителем Магнитогорска. Работу курьером он нашёл в интернете. Чтобы получить деньги липецкой пенсионерки, мошенники оплатили ему авиаперелёт из Магнитогорска в Москву и такси до Липецка.

Следователем отдела полиции № 8 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Магнитогорец арестован на время следствия.
мошенничество
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