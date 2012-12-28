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Погода в Липецке
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44 минуты назад
Небольшие дожди не смогут сбить в Липецкой области жару
Температура воздуха будет на 4-5 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди с грозами. Ветер переменный, ночью 2-7 м/сек, днем, 5-10 м/сек. Температура ночью — от +15 до +20 градусов, днем — от +27 до +32.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31.
День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.
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