Небольшие дожди не смогут сбить в Липецкой области жару

Температура воздуха будет на 4-5 градусов выше нормы.



4 и 5 августа Липецкая область попадет под влияние волновых атмосферных фронтов, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры составят 24-25 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди с грозами. Ветер переменный, ночью 2-7 м/сек, днем, 5-10 м/сек. Температура ночью — от +15 до +20 градусов, днем — от +27 до +32.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31.День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.