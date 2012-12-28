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Общество
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сегодня, 14:55
Переезд на Орловском шоссе у городского кладбища в Ельце на четыре ночи станет реверсивным
Ограничение будет действовать с 20:00 до 06:00.
«5,6,7,8 августа с 20:00 по 06:00 филиал ОАО «РЖД» планирует работы по ремонту нечетного пути на переезде станции Телегино. В связи с этим проезд автотранспорта будет организован по одной полосе проезжей части в реверсивном порядке. В случае нештатной ситуации на дороге звонить по круглосуточному телефону дежурного диспетчерской службы +7(4862) 75-07-69», — говорится в сообщении ФКУ Упрдор.
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