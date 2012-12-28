Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
18-летний житель Магнитогорска летел на самолёте и ехал на такси за деньгами обманутой липчанки
Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
Происшествия
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сегодня, 10:09
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Горящая фритюрница в культурно-развлекательном центре вызвала переполох
Огонь перекинулся на потолок. В КРЦ приехали десять пожарных расчётов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, из-за статуса объекта к нему была стянута группировка из десяти пожарных расчётов. Но очевидцы успели потушить пламя до их прибытия.
В этот же день в липецком СНТ «Металлург-3» сгорело электрооборудование подстанции, а в СНТ «Горняк-1» — дом и надворная постройка. Еще одну надворную постройку огонь уничтожил в деревне Александровка Краснинского округа. В селе Кудрявщино Данковского округа сгорел жилой дом.
Два автомобиля горели 2 августа: в Липецке на Елецком шоссе минивэн «Опель», а в селе Березняговка Усманского округа — грузовик «КамАЗ».
Вечером 2 августа сгорели два жилых дома: в поселке Лев Толстой и в селе Вязовое Долгоруковского округа.
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