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В Лебедянском округе утонул девятиклассник
Происшествия
Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
Общество
В Липецкой области погода останется жаркой и сухой
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
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Читать все
Происшествия
954
сегодня, 10:09
1

Горящая фритюрница в культурно-развлекательном центре вызвала переполох

Огонь перекинулся на потолок. В КРЦ приехали десять пожарных расчётов.

Днем 1 августа в КРК «Никольский» одноименного села Усманского округа загорелась фритюрница, от неё пламя перекинулось на потолок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, из-за статуса объекта к нему была стянута группировка из десяти пожарных расчётов. Но очевидцы успели потушить пламя до их прибытия.

В этот же день в липецком СНТ «Металлург-3» сгорело электрооборудование подстанции, а в СНТ «Горняк-1» — дом и надворная постройка. Еще одну надворную постройку огонь уничтожил в деревне Александровка Краснинского округа. В селе Кудрявщино Данковского округа сгорел жилой дом.

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Два автомобиля горели 2 августа: в Липецке на Елецком шоссе минивэн «Опель», а в селе Березняговка Усманского округа — грузовик  «КамАЗ».

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Вечером 2 августа сгорели два жилых дома: в поселке Лев Толстой и в селе Вязовое Долгоруковского округа.

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МЧС
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ну
14 минут назад
Наверняка причина возгорания потолка - это попытка потушить водой * жир во фритюрнице. Нужно знать, что горящее масло нельзя водой тушить, поскольку образующийся от этого пар сам горит.
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