Мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Московской

Здесь он столкнулся с автомобилем «Чери».

В Данкове на улице Московской, 65 днем 3 августа столкнулись мотоцикл, которым управлял сидел 45-летний байкер, и автомобиль «Чери» 65-летнего водителя.Предварительно установлено, что водитель автомобиля при повороте налево не уступил право проезда мотоциклисту, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области,— Водитель мотоцикла госпитализирован, — сказали в полиции.