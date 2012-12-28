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Происшествия
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47 минут назад
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Мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Московской
Здесь он столкнулся с автомобилем «Чери».
Предварительно установлено, что водитель автомобиля при повороте налево не уступил право проезда мотоциклисту, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области,
— Водитель мотоцикла госпитализирован, — сказали в полиции.
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