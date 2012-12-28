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сегодня, 15:19

Росфинмониторинг внес Дурова в список террористов и экстремистов

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов, — говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Дуров Павел Валерьевич (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), 10.10.1984 года рождения, город Ленинград», — следует из карточки.

Уточняется, что людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Накануне ФСБ России сообщила, что основатель Telegram объявляется в международный розыск. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности, — передает РИА Новости.

По данным ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. В частности, речь идет о сервисе знакомств «Дайвинчик», который ранее внесли в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Как отмечается, киевские агенты под видом девушек знакомились с россиянами. Им отправляли фишинговые ссылки якобы для оплаты досуга или подарков, а также получали геолокацию «места встречи». После этого с ними связывались от лица сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга, убеждая, что средства поступили на счета ВСУ, а переданные координаты противник использовал для нанесения ударов.

После психологической обработки граждан привлекали к участию в нападениях на силовиков и поджогах объектов транспорта, энергетики и связи. Начиная с июля прошлого года ФСБ в сотрудничестве с МВД и Следственным комитетом задержала 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах. Тем, кто достиг возраста уголовной ответственности, предъявили обвинения и избрали меру пресечения.

Совершенные ими преступления привели к многочисленным жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб, — подчеркнули в ведомстве.

После предъявления обвинений Дуров, внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, поменял фотографию на своем канале, разместив мем с собой в образе террориста. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким, в свою очередь, отметила, что обвинения в содействии террористической деятельности предъявлены лично Дурову, а не платформе Telegram, в связи с чем выводы о последствиях для аудитории делать рано, — пишут «Известия».
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