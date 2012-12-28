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Общество
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26 минут назад
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На дорогах Липецка в июле стало меньше машин
На 9,4% по сравнению со второй декадой июня.
Мы попросили региональное министерство цифрового развития посчитать, насколько уменьшился автотрафик в Липецке? Нам сообщили — на 9,4% по данным первой недели июля к показателям 15-21 июня. «За неделю с 29 июня по 5 июля региональной платформой видеоаналитики зафиксировано 9,6 млн проездов транспортных средств, в то время как двумя неделями ранее — 10,5 млн проездов».
Конечно, на это, скорее всего, повлияли завершение обучения в школах, сузах и вузах, а также начавшийся сезон отпусков. Интересно, на сколько упал трафик за эти дни? Но ответ на этот вопрос мы узнаем только на следующей неделе.
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