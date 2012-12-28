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171
26 минут назад
2

На дорогах Липецка в июле стало меньше машин

На 9,4% по сравнению со второй декадой июня.

На этой неделе глава Липецка Михаил Щербаков попросил горожан по возможности пересесть с машин на общественный транспорт. Пока перевозчики не заметили прибавки пассажиров по выручке, но таксисты говорят, что в будни в Липецке стало ездить так же комфортно, как в выходные дни: количество автотранспорта сократилось.

Мы попросили региональное министерство цифрового развития посчитать, насколько уменьшился автотрафик в Липецке? Нам сообщили — на 9,4% по данным первой недели июля к показателям 15-21 июня. «За неделю с 29 июня по 5 июля региональной платформой видеоаналитики зафиксировано 9,6 млн проездов транспортных средств, в то время как двумя неделями ранее — 10,5 млн проездов».

Конечно, на это, скорее всего, повлияли завершение обучения в школах, сузах и вузах, а также начавшийся сезон отпусков. Интересно, на сколько упал трафик за эти дни? Но ответ на этот вопрос мы узнаем только на следующей неделе.
трафик
цены
бензин
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Житель
14 минут назад
Славой Богу отсутствие бензина не повлияло на количество машин...
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это важно
19 минут назад
с чего бы?
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