Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Происшествия
79
36 минут назад
В Грязях и Ельце нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны
Опасные находки были сделаны накануне, сегодня боеприпасы уничтожили пиротехники.
Сообщения об опасных находках поступили спасателям. Сегодня утром на местах их обнаружения побывали пиротехнические группы УГПСС Липецкой области, и днём боеприпасы были уничтожены на полигоне в Тербунском округе.
В уничтожении участвовали семеро спасателей.
0
0
0
2
0
Комментарии