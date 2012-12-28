В Грязях и Ельце нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Опасные находки были сделаны накануне, сегодня боеприпасы уничтожили пиротехники.

9 июля около полудня в Грязях на улице Советской, а в половине девятого вечера — в Ельце на улице Пушкарской были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Липецкой области.Сообщения об опасных находках поступили спасателям. Сегодня утром на местах их обнаружения побывали пиротехнические группы УГПСС Липецкой области, и днём боеприпасы были уничтожены на полигоне в Тербунском округе.В уничтожении участвовали семеро спасателей.