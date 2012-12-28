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Общество
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21 минуту назад
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Очереди в липецких мастерских по переоборудованию машин на газ расписаны до осени
При этом в Госавтоинспекции пока нет роста обращений на изменение ПТС.
В одной из таких мастерских GOROD48 сообщили, что всё расписано до конца сентября. Стоимость услуги «под ключ» для «Лады Калины» — 65 тысяч рублей, хотя еще недавно такая работа обошлась бы в два раза дешевле.
На вопрос, а можно ли как-то ускорить дело, мастер пообещал всё сделать в ближайшее воскресенье, но за 100 тысяч рублей.
В другой мастерской нам предложили запись на сентябрь, а если со своим оборудованием, то даже на июль! Однако купить баллон — большая проблема.
— У поставщиков ничего нет. У нас на складе мыши бегают, — в сердцах сказал мастер. — На маркетплейсах 50-литровые баллоны стоят уже от 90 000 рублей. Вот куда антимонопольной службе смотреть надо!
Еще в одной мастерской нам пообещали запись после 15 августа. Сегодня услуга в ней стоит 80 тысяч рублей, сколько будет стоить к концу лета, неизвестно. Однако, если позвонить завтра, то, возможно, есть шанс договориться, если кто-то из очереди откажется.
— Ищем баллоны по всей стране! — заявили в мастерской.
При этом в УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что существенного роста обращений на внесение изменений в документы транспортных средств с начала месяца нет.
— Ждём! — добавили в управлении.
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