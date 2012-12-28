Очереди в липецких мастерских по переоборудованию машин на газ расписаны до осени

При этом в Госавтоинспекции пока нет роста обращений на изменение ПТС.

В нескольких липецких мастерских по установке на автомобили газобаллонного оборудования очереди расписаны до осени.В одной из таких мастерских GOROD48 сообщили, что всё расписано до конца сентября. Стоимость услуги «под ключ» для «Лады Калины» — 65 тысяч рублей, хотя еще недавно такая работа обошлась бы в два раза дешевле.На вопрос, а можно ли как-то ускорить дело, мастер пообещал всё сделать в ближайшее воскресенье, но за 100 тысяч рублей.В другой мастерской нам предложили запись на сентябрь, а если со своим оборудованием, то даже на июль! Однако купить баллон — большая проблема.— У поставщиков ничего нет. У нас на складе мыши бегают, — в сердцах сказал мастер. — На маркетплейсах 50-литровые баллоны стоят уже от 90 000 рублей. Вот куда антимонопольной службе смотреть надо!Еще в одной мастерской нам пообещали запись после 15 августа. Сегодня услуга в ней стоит 80 тысяч рублей, сколько будет стоить к концу лета, неизвестно. Однако, если позвонить завтра, то, возможно, есть шанс договориться, если кто-то из очереди откажется.— Ищем баллоны по всей стране! — заявили в мастерской.При этом в УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что существенного роста обращений на внесение изменений в документы транспортных средств с начала месяца нет.— Ждём! — добавили в управлении.