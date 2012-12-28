Липчанин занялся урбан-фрирайдом на крышах гаражей и получил травмы

34-летний мужчина получил травмы и попал в ловушку, из которой его вызволяли спасатели.

В гаражном кооперативе на улице Союзной спасатели управления ГО и ЧС Липецка вызволяли из ловушки 34-летнего мужчину. Липчанин катался по крышам гаражей на велосипеде и попал в ловушку при прыжке с высокой крыши на низкую. Самостоятельно выбраться он не смог.Как рассказали в управлении ГО и ЧС Липецка, спасатели добрались до пострадавшего по крышам, а потом по ним же несли его на носилках и только затем спустили трюкача вниз.Мужчина получил травмы ног и головы. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.