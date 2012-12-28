«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
Общество
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47 минут назад
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Липчанин занялся урбан-фрирайдом на крышах гаражей и получил травмы
34-летний мужчина получил травмы и попал в ловушку, из которой его вызволяли спасатели.
Как рассказали в управлении ГО и ЧС Липецка, спасатели добрались до пострадавшего по крышам, а потом по ним же несли его на носилках и только затем спустили трюкача вниз.
Мужчина получил травмы ног и головы. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.
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