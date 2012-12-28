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Происшествия
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36 минут назад
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Боец ГБР пойдёт под суд за расколотый череп посетителя ресторана
Группу быстрого реагирования вызвал менеджер ресторана, который не смог разрешить конфликт с посетителем.
Ссылаясь на следствие, пресс-служба прокуратуры Липецкой области сообщает, что в конце ноября 2025 года менеджер одного из ресторанов Липецка не сумел урегулировать спор с посетителем и нажал тревожную кнопку. На вызов прибыла группа быстрого реагирования частного охранного предприятия. На веранде заведения боец ГБР ударил посетителя кулаком в лицо.
«Потерпевший, не оказывавший никакого сопротивления, упал с высоты собственного роста на тротуарную плитку и получил перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга и другие травмы. Его здоровью причинён тяжкий вред, опасный для жизни человека», — сообщили в прокуратуре.
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