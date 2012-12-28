Перебои с бензином — во всех соседних с Липецкой областях

В регионах призывают экономить топливо, но водители готовы платить за литр больше ста рублей.

Словом этого года вполне может стать «бензин». С ним — беда.. «Это не увеличит суточные лимиты топлива, доступного для реализации на АЗС. Наша первостепенная задача при нынешних объёмах поставок — упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин по АЗС», — объяснил ее введение Игорь Артамонов, который еще накануне заявил, что в ближайшие неделю-две серьёзного улучшения с поставками бензина ожидать не стоит, попросив липчан сократить поездки на личном транспорте.Проблема не исчерпывается лишь нашей областью. Лихорадит всю страну — за вычетом, пожалуй, Москвы, Санкт-Петербурга и ещё нескольких регионов. По данным «Национального индекса тревожностей», перебои с бензином и дизтопливом вошли в число самых обсуждаемых проблем второго квартала этого года.На 11–12 августа, по данным СМИ, дефицит бензина отмечается как минимум в 16 регионах России. В том числе в соседних с нами Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.В Воронежской области 7 августа бензин АИ‑92 имелся в наличии на 68% АЗС, АИ‑95 — на 62%. Воронежцы сообщали о новых очередях на заправках и АЗС без бензина. К 10 августа ситуация резко ухудшилась: АИ‑92 остался лишь на 47% АЗС, а АИ‑95 — на 43%. Власти признали, что «с учётом спроса к вечеру число АЗС, где есть наиболее популярное топливо, в среднем снижается на 20–25%», а ситуация «остаётся напряжённой, но контролируемой».В Тамбовской области ещё с июня на заправках «Роснефти» действует ограничение в 30 литров бензина. В регионе работает система «чёт-нечет». 8 августа у тамбовчан работали 186 АЗС из 214, при этом на части заправок была только солярка. 10 августа бензин и дизель одновременно имелись только на 144 заправках. Для борьбы с дефицитом правительство области обратилось в Минэнерго и «Роснефть».В Курской области большие проблемы с топливом испытывают районы, где отсутствуют АЗС крупных нефтяных холдингов. Так, в Железногорске, городе, сопоставимом по числу населения с Ельцом, работает лишь одна заправка.Но география проблемных регионов не ограничивается только лишь ЦФО.В Приволжском федеральном округе острый дефицит топлива зафиксирован в Пензенской и Ульяновской областях. После атак беспилотников на Уфимский нефтехимический комплекс в Башкортостане введён запрет на продажу бензина в канистры (три района республики власти отнесли к «красной зоне» по обеспечению топливом, в Стерлитамаке не работают семь АЗС из 26). В Южном федеральном округе беда с топливом в Ростовской области и Краснодарском крае. В Сочи, где летом спрос на топливо очень высок, бензин есть лишь на каждой третьей АЗС. Администрация курорта рекомендовала жителям и туристам пересаживаться на общественный транспорт — с аналогичным призывом к горожанам в июле обращался мэр Липецка Михаил Щербаков. В Дальневосточном федеральном округе бензиновый «сушняк» испытывает Приморский край.Почти везде региональные власти признают, что вряд ли стоит ждать улучшений до начала сентября.При этом Федеральная антимонопольная служба возбудила дела и выдала предупреждения операторам АЗС в семи регионах, добившись снижения цен на заправках в Саратовской и Брянской областях. В стране продлён запрет на экспорт бензина до января 2027 года. А ещё правительство РФ разрешило — пока на год, до 1 июля 2027-го, — продавать россиянам бензин классов «Евро‑2», «Евро‑3» и «Евро‑4».Примечательно, что Росстат впервые с начала топливного ажиотажа зафиксировал снижение средних цен на бензин: за неделю с 27 июля по 3 августа он подешевел в целом по стране на АЗС крупнейших сетей на 1,44% — до 77,69 рубля за литр. С другой стороны, в трети регионов России ценники на бензин продолжали расти, а в семи субъектах средняя его цена превысила 100 рублей за литр! По словам вице-премьера Александра Новака, такие процессы характерны для регионов с большим числом независимых АЗС, которые не входят в структуры