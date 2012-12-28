Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Общество
«Если можете сократить поездки — сократите»
Общество
Обломки беспилотника упали на территорию центра помощи в Тракторном
Общество
Предполагаемую заказчицу убийства мужа нашли в Липецкой области спустя 27 лет
Происшествия
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Общество
БПЛА перехвачены над областью
Происшествия
48-летний водитель въехал в фонарный столб и получил смертельные травмы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Общество
«Чёт-нечет» и разовый лимит возвращаются на колонки области
Общество
Трагедия в Ельце: 18-летняя девушка упала с мотоцикла под автомобиль и погибла
Происшествия
Читать все
У «Линии» может стать тихо
Общество
«Чёт-нечет» и разовый лимит возвращаются на колонки области
Общество
Перебои с бензином — во всех соседних с Липецкой областях
Общество
Право на ответ: герой публикации GOROD48 заявил, что его нельзя считать судимым человеком
Общество
У каскада фонтанов забили холодный и горячий ручьи
Общество
48-летний водитель въехал в фонарный столб и получил смертельные травмы
Происшествия
Оборону «Рязани» взломать не сумели
Спорт
«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
Происшествия
В Липецке сирены: объявлено об угрозе атаки БПЛА
Происшествия
Фальшивая пятитысячная банкнота найдена в выручке сельского магазина
Происшествия
Читать все
Общество
1530
сегодня, 15:01
17

Перебои с бензином — во всех соседних с Липецкой областях

В регионах призывают экономить топливо, но водители готовы платить за литр больше ста рублей.

Словом этого года вполне может стать «бензин». С ним — беда.

Завтра на заправки Липецкой области возвращается чётно-нечётная система. «Это не увеличит суточные лимиты топлива, доступного для реализации на АЗС. Наша первостепенная задача при нынешних объёмах поставок — упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин по АЗС», — объяснил ее введение Игорь Артамонов, который еще накануне заявил, что в ближайшие неделю-две серьёзного улучшения с поставками бензина ожидать не стоит, попросив липчан сократить поездки на личном транспорте.

Проблема не исчерпывается лишь нашей областью. Лихорадит всю страну — за вычетом, пожалуй, Москвы, Санкт-Петербурга и ещё нескольких регионов. По данным «Национального индекса тревожностей», перебои с бензином и дизтопливом вошли в число самых обсуждаемых проблем второго квартала этого года.

На 11–12 августа, по данным СМИ, дефицит бензина отмечается как минимум в 16 регионах России. В том числе в соседних с нами Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

В Воронежской области 7 августа бензин АИ‑92 имелся в наличии на 68% АЗС, АИ‑95 — на 62%. Воронежцы сообщали о новых очередях на заправках и АЗС без бензина. К 10 августа ситуация резко ухудшилась: АИ‑92 остался лишь на 47% АЗС, а АИ‑95 — на 43%. Власти признали, что «с учётом спроса к вечеру число АЗС, где есть наиболее популярное топливо, в среднем снижается на 20–25%», а ситуация «остаётся напряжённой, но контролируемой».

В Тамбовской области ещё с июня на заправках «Роснефти» действует ограничение в 30 литров бензина. В регионе работает система «чёт-нечет». 8 августа у тамбовчан работали 186 АЗС из 214, при этом на части заправок была только солярка. 10 августа бензин и дизель одновременно имелись только на 144 заправках. Для борьбы с дефицитом правительство области обратилось в Минэнерго и «Роснефть».

В Курской области большие проблемы с топливом испытывают районы, где отсутствуют АЗС крупных нефтяных холдингов. Так, в Железногорске, городе, сопоставимом по числу населения с Ельцом, работает лишь одна заправка.

Но география проблемных регионов не ограничивается только лишь ЦФО.

В Приволжском федеральном округе острый дефицит топлива зафиксирован в Пензенской и Ульяновской областях. После атак беспилотников на Уфимский нефтехимический комплекс в Башкортостане введён запрет на продажу бензина в канистры (три района республики власти отнесли к «красной зоне» по обеспечению топливом, в Стерлитамаке не работают семь АЗС из 26). В Южном федеральном округе беда с топливом в Ростовской области и Краснодарском крае. В Сочи, где летом спрос на топливо очень высок, бензин есть лишь на каждой третьей АЗС. Администрация курорта рекомендовала жителям и туристам пересаживаться на общественный транспорт — с аналогичным призывом к горожанам в июле обращался мэр Липецка Михаил Щербаков. В Дальневосточном федеральном округе бензиновый «сушняк» испытывает Приморский край.

Почти везде региональные власти признают, что вряд ли стоит ждать улучшений до начала сентября.

При этом Федеральная антимонопольная служба возбудила дела и выдала предупреждения операторам АЗС в семи регионах, добившись снижения цен на заправках в Саратовской и Брянской областях. В стране продлён запрет на экспорт бензина до января 2027 года. А ещё правительство РФ разрешило — пока на год, до 1 июля 2027-го, — продавать россиянам бензин классов «Евро‑2», «Евро‑3» и «Евро‑4».

Примечательно, что Росстат впервые с начала топливного ажиотажа зафиксировал снижение средних цен на бензин: за неделю с 27 июля по 3 августа он подешевел в целом по стране на АЗС крупнейших сетей на 1,44% — до 77,69 рубля за литр. С другой стороны, в трети регионов России ценники на бензин продолжали расти, а в семи субъектах средняя его цена превысила 100 рублей за литр! По словам вице-премьера Александра Новака, такие процессы характерны для регионов с большим числом независимых АЗС, которые не входят в структуры
бензин
топливо
АЗС
6
0
5
0
3

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Премьер
8 минут назад
На соколе. 95 есть по 142
Ответить
Мудрый
11 минут назад
Вот любит власть преподносить в ,, среднем,, что же сейчас не посчитали в литрах?
Ответить
Insider
15 минут назад
Кто этого готов платить больше 100 рублей ? Прогрев пошёл?
Ответить
лисицын
17 минут назад
а чего мы на других равняемся? как школьник который двойку принес " да всем двойки поставили".
Ответить
Роман
30 минут назад
Какие чет-нечеты??? Четвертый день 95-го нет вообще! А если его завтра вдруг привезут, то я из-за цифр на номере не заправлюсь?? Данков
Ответить
Васёк
36 минут назад
Меня мама всегда учила не смотреть на других, а отвечать за себя.
Ответить
Сказки
42 минуты назад
В Орловской области, в Тульской области бензин в свободной продаже и без очередей.
Ответить
Догадка
50 минут назад
Похоже кто то несправедливо перераспределил поставки
Ответить
Нервная мать
54 минуты назад
Что нам до соседних областей? Может на соседнюю вымершую деревню равняться ещё будем? Вот в Москве почти все гут. Давайте равняться на неё. Там и зарплаты больше, и цены в аптеках дешевле (парадокс), и вклады в банках под большую ставку предлагают некоторые банки, и пенсионерам льгот больше, и бензин имеется.
Ответить
ОДНАКО
сегодня, 15:33
А зачем надо было отменять чётно - нечётную систему? Из каких соображений исходили?
Ответить
Константин
16 минут назад
Возможно чтобы волонтеров на заправках не держать.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить