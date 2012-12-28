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сегодня, 15:34
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Право на ответ: герой публикации GOROD48 заявил, что его нельзя считать судимым человеком

А еще ООО «Мастер-Юг» прислало GOROD48 сертификат качества на чугунные трубы иранского производства, из которых компания намерена строить в Липецке напорно-самотечный канализационный коллектор.

10 августа GOROD48 рассказал о завершении объявленного управлением строительства Липецка тендера на прокладку напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом под рекой Воронеж. Контракт выиграла крымская компании «Мастер-Юг», снизившая его начальную цену сразу на 154 млн рублей — с 773,9 до 619,9 миллиона.

После публикации ООО «Мастер-Юг» потребовало права на ответ. Претензий у компании две. Во-первых, она потребовала опровергнуть характеристику учредителя и гендиректора ООО «Мастер-Юг» Роман Журавлев как судимого. Во-вторых, опровергнуть утверждение об используемых компанией чугунных трубах иранского производства как не сертифицированной в России продукции.

К письму приложены постановление Киевского районного суда Симферополя о снятии с Романа Журавлева судимости досрочно — в июне 2023 Центральный районный суд Симферополя признал его виновным в мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил три года условного срока, а также сертификат соответствия ГОСТам водопроводных труб и соединений из чугуна с шаровидным графитом диаметром от 100 до 1600 миллиметров с наружными и внутренними защитными покрытиями, выданное московским ООО «Калибр» московскому ООО «Форсаж» в мае этого года.

Добавим, что в качестве иранских труб, в их соответствии ГОСТам а, следовательно, пригодности для прокладки канализационного коллектора, усомнились в управлении строительства липецкой мэрии. То есть заказчик коллектора, возможно, не знал о довольно свежем, от мая этого года, сертификате на этот стройматериал. Кстати, новый напорный коллектор запроектирован из труб из ВЧШГ Ду900 ТУ, и, по данным GOROD48, заказчик не собирается ни на йоту отклоняться от согласованного проекта строительства важнейшего для Липецка объекта коммунальной инфраструктуры, за которым будет строжайший госнадзор.
право на ответ
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Умный
9 минут назад
А сокольские трубы поехали в Иран!Да здравствуют встречные перевозки!
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Бабушка
19 минут назад
Кузе - трубный завод в Липецке давным-давно не существует
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Гость
20 минут назад
А сколько уголовных дел открыто по волго донскому каналу по подобным делам с очестными коммуникациями.
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Сгоряча
31 минуту назад
Иранские трубы говорят о многом. Короче эту фирму с его хозяином проверять и проверять.
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Колян
45 минут назад
Заказчики не знают ничего, кроме схем распила.
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
46 минут назад
строжайший госнадзор
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Кузя
48 минут назад
О как, иранске трубы.А кто-нибудь помнит ещё тот самый Липецкий трубный завод.. и каковА его судьба?;)(
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Трубы рядом
53 минуты назад
Завод Свободный Сокол разве подобные трубы не выпускает?
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Дмитрий
12 минут назад
Заказчику плевать на качество. Самое главное - низкая цена. Изучите 44-фз
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Гость
43 минуты назад
Там цены играют роль. Вот и взято что по дешевле.
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Соседка
8 минут назад
Там цены играют роль. Вот и взято что по дешевле. Это те самые трубы,только дороже после перевозок.
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