Право на ответ: герой публикации GOROD48 заявил, что его нельзя считать судимым человеком

А еще ООО «Мастер-Юг» прислало GOROD48 сертификат качества на чугунные трубы иранского производства, из которых компания намерена строить в Липецке напорно-самотечный канализационный коллектор.