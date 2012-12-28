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Общество
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сегодня, 15:34
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Право на ответ: герой публикации GOROD48 заявил, что его нельзя считать судимым человеком
А еще ООО «Мастер-Юг» прислало GOROD48 сертификат качества на чугунные трубы иранского производства, из которых компания намерена строить в Липецке напорно-самотечный канализационный коллектор.
После публикации ООО «Мастер-Юг» потребовало права на ответ. Претензий у компании две. Во-первых, она потребовала опровергнуть характеристику учредителя и гендиректора ООО «Мастер-Юг» Роман Журавлев как судимого. Во-вторых, опровергнуть утверждение об используемых компанией чугунных трубах иранского производства как не сертифицированной в России продукции.
К письму приложены постановление Киевского районного суда Симферополя о снятии с Романа Журавлева судимости досрочно — в июне 2023 Центральный районный суд Симферополя признал его виновным в мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил три года условного срока, а также сертификат соответствия ГОСТам водопроводных труб и соединений из чугуна с шаровидным графитом диаметром от 100 до 1600 миллиметров с наружными и внутренними защитными покрытиями, выданное московским ООО «Калибр» московскому ООО «Форсаж» в мае этого года.
Добавим, что в качестве иранских труб, в их соответствии ГОСТам а, следовательно, пригодности для прокладки канализационного коллектора, усомнились в управлении строительства липецкой мэрии. То есть заказчик коллектора, возможно, не знал о довольно свежем, от мая этого года, сертификате на этот стройматериал. Кстати, новый напорный коллектор запроектирован из труб из ВЧШГ Ду900 ТУ, и, по данным GOROD48, заказчик не собирается ни на йоту отклоняться от согласованного проекта строительства важнейшего для Липецка объекта коммунальной инфраструктуры, за которым будет строжайший госнадзор.
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