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«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
Происшествия
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35 минут назад
«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
Водителя спасатели передали бригаде «скорой».
«На место происшествия прибыли сотрудники Аварийно-спасательного отряда Липецкой области ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области». Спасатели оказали необходимую помощь пострадавшему водителю «Фольксвагена»», — рассказали в ОКУ «Управление ГПСС».
Водителя спасатели передали бригаде скорой помощи.
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