«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки

Водителя спасатели передали бригаде «скорой».



На трассе Орёл – Тамбов у поворота на Частую Дубраву столкнулись грузовик «Фав» и легковой автомобиль «Фольксваген Поло».«На место происшествия прибыли сотрудники Аварийно-спасательного отряда Липецкой области ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области». Спасатели оказали необходимую помощь пострадавшему водителю «Фольксвагена»», — рассказали в ОКУ «Управление ГПСС».Водителя спасатели передали бригаде скорой помощи.