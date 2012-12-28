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В России
36
42 минуты назад

Беглая судья Елена Хахалева купила элитную квартиру в Тбилиси

Покинувшая Россию и объявленная в международный розыск бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева приобрела элитную недвижимость в центре Тбилиси. Это следует из данных грузинского реестра недвижимости, с которыми ознакомились «Известия».

Согласно выписке, женщина, чьи ФИО и дата рождения полностью совпадают с данными экс-судьи, стала собственницей квартиры площадью чуть более 53 кв. м в жилой башне Axis Towers на проспекте Ильи Чавчавадзе. Договор купли-продажи был подписан в 2023 году, право собственности зарегистрировано 17 июня 2025 года. Стоимость объекта может составлять около 25 млн рублей.

Axis Towers считается одним из самых престижных комплексов Тбилиси. Он расположен в районе Ваке. Квартира Хахалевой находится на 26-м этаже одной из башен-небоскребов.

В России в отношении Хахалевой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, с 2016 по 2019 год она 127 раз отсутствовала на работе без уважительных причин, но эти дни отражались как рабочие, из-за чего ей выплатили около 1,2 млн рублей. В 2022 году суд заочно арестовал бывшую судью, а в 2025 году Азербайджан отказал в ее экстрадиции.

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов пояснил «Известиям», что розыск не мешает приобретать имущество за рубежом.

«Не у всех есть соглашение с Российской Федерацией о взаимодействии. Де-юре они могут существовать, но де-факто страны могут не хотеть взаимодействовать с Россией, в том числе по политическим мотивам. Грузия вполне может так поступать», — отметил он.

В июне 2026 года Октябрьский суд Краснодара обратил в доход государства имущество Хахалевой, ее родственников и аффилированных лиц.
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