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В России
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47 минут назад
Авиакосмический салон МАКС в 2026 году не состоится
"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2026" и Международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон-2026", исключить", - говорится в документе.
Тем не менее там отмечается, что в 2027 году планируются к проведению Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2027" в сентябре в Геленджике и Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне в Казани.
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