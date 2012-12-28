Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Добром беспилотник прилетел в дом участника СВО: семье собирают помощь
Происшествия
Лось погиб на улице 50 лет НЛМК под колёсами «Ауди»
Происшествия
Уголовное дело об убийстве в кальян-баре «Мята» ушло в суд
Происшествия
Известную липецкую предпринимательницу Ирину Кретову будут судить в Саратове за мошенничество
Происшествия
3-летняя девочка пострадала в столкновении трех автомобилей
Происшествия
Подъезд дома на Новолипецке остался без воды из-за пустующей квартиры
Общество
Пожарные спасли 57-летнего мужчину из горящего четырехквартирного дома
Происшествия
Налоговая пытается взыскать имущество кондитерской фабрики «Рошен» в Косырёвке
Общество
Сыну погибшего на сахарном заводе обжигальщика извести выплатят полмиллиона
Происшествия
Дело о смертельном столкновении «ВАЗа» с фурой передано в суд
Происшествия
Читать все
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Экономика
Сыну погибшего на сахарном заводе обжигальщика извести выплатят полмиллиона
Происшествия
В Липецкой области выросло производство автотранспорта и медикаментов, сократилось производство одежды
Экономика
На Центральном пляже спасли 14-летнюю девочку
Происшествия
28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»
Происшествия
Солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев открыл XI музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова
Культура
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень снят
Происшествия
Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак
Общество
Читать все
В России
49
59 минут назад

В Севастополе выгорело здание музея-панорамы после атаки БПЛА

Внутри здания музея-панорамы "Оборона Севастополя" после атаки ВСУ все выгорело практически дотла, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Михаила Смородкина.

ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утром 11 июня.

Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили в пресс-службе музея. Удалось спасти десять фрагментов копии полотна.

"Внутри там выгорело все практически дотла. Предметный план - частично есть целые места. Предметный план состоит из разных материалов, в том числе из чугунных пушек, которые сохранились", - рассказал Смородкин.

Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить