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В России
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59 минут назад
В Севастополе выгорело здание музея-панорамы после атаки БПЛА
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожару присвоили 4-й ранг и ликвидировали утром 11 июня.
Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили в пресс-службе музея. Удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
"Внутри там выгорело все практически дотла. Предметный план - частично есть целые места. Предметный план состоит из разных материалов, в том числе из чугунных пушек, которые сохранились", - рассказал Смородкин.
Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны. Заказ на создание панорамы в 1901 году получил художник Франц Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи. Здание панорамы подверглось обстрелу в годы Великой Отечественной войны и было восстановлено в 1954 году. С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.
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