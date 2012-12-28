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В России
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12 минут назад

Стоимость доставки грузов из ОАЭ в Россию выросла втрое

С февраля по начало июня 2026 года морские перевозки из Джебель-Али (ОАЭ) в Россию (порт Новороссийск) подорожали в 2,7–2,8 раза. По оценкам участников рынка, в июле импортный фрахт может прибавить еще около 6%. Основная причина — перенаправление части грузопотоков на альтернативные маршруты через Сохар в Омане и Джидду в Саудовской Аравии. Эти порты оказались не готовы к резкому наплыву контейнеров и столкнулись с перегрузкой. На этом фоне сроки доставки увеличились до 35 дней, а спрос на перевозки упал примерно на 30%, рассказали «Известиям» в логистических компаниях.
 
Директор ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин обратил внимание, что бизнес также сталкивается с дефицитом мощностей морских судов. Так, у большинства морских линий свободные места забронированы до конца июля.
 
Другой фактор связан с традиционным сезонным ростом спроса на контейнерные перевозки из Китая и ОАЭ, который обычно наблюдается в период с начала июня до конца декабря.
 
Директор по стратегическому развитию Railship Евгений Березин полагает, что удорожание морской доставки в российские порты неравномерно скажется на розничных ценах. Он пояснил, что на конечную стоимость товаров влияет совокупность факторов — от курсовых колебаний до фискальной нагрузки.
 
«Если сам фрахт дорожает на 5–10%, цена товара прибавляет не симметрично, а в пределах 1–2%. Продукция верхних ценовых сегментов и вовсе слабо реагирует на такие колебания», — добавил эксперт.
 
Причина заключается в разном удельном весе транспортных издержек: чем выше стоимость товара, тем меньшую долю в ней занимает доставка. И, напротив, для дешевых категорий логистика может составлять значительную часть конечной цены.  
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