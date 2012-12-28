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В России
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12 минут назад
Стоимость доставки грузов из ОАЭ в Россию выросла втрое
Директор ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин обратил внимание, что бизнес также сталкивается с дефицитом мощностей морских судов. Так, у большинства морских линий свободные места забронированы до конца июля.
Другой фактор связан с традиционным сезонным ростом спроса на контейнерные перевозки из Китая и ОАЭ, который обычно наблюдается в период с начала июня до конца декабря.
Директор по стратегическому развитию Railship Евгений Березин полагает, что удорожание морской доставки в российские порты неравномерно скажется на розничных ценах. Он пояснил, что на конечную стоимость товаров влияет совокупность факторов — от курсовых колебаний до фискальной нагрузки.
«Если сам фрахт дорожает на 5–10%, цена товара прибавляет не симметрично, а в пределах 1–2%. Продукция верхних ценовых сегментов и вовсе слабо реагирует на такие колебания», — добавил эксперт.
Причина заключается в разном удельном весе транспортных издержек: чем выше стоимость товара, тем меньшую долю в ней занимает доставка. И, напротив, для дешевых категорий логистика может составлять значительную часть конечной цены.
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