43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
В мире
42
47 минут назад
В Бразилии оценили перспективы запуска прямого авиасообщения с РФ
«Да, это возможно (запуск прямых рейсов в будущем). Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем — компаниям, чтобы наладить прямое сообщение», — отметил Родригес дос Сантос.
Дипломат уточнил, что конкретных сроков запуска пока нет: сторонам предстоит решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы, в частности найти авиакомпанию, готовую обслуживать маршрут.
0
0
0
0
0
Комментарии