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В России
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7 минут назад
На улицах Кемерова заметили медведей
«Медведь гулял по Металлплощадке в ночь с пятницы на субботу», — пишет издание, опубликовавшее запись камеры наблюдения, на которой медведь убегает от автомобиля.
Через два дня этого медведя заметили уже в другом месте Кемерова.
Также в кемеровских пабликах рассказали о еще одном медведе, замеченном возле фермы в Крапивинском округе.
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