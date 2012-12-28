День пограничника — это навсегда!

Сегодня в Липецке гуляют «зеленые фуражки».

Резкое похолодание никак не повлияло традиционную программу Дня пограничника в Липецке. С утра «зеленые фуражки» возложили цветы к вечному огню на площади Героев, а потом прошли колонной по центру Липецка, победно глядя на стоящие автобусы и автомобили. В колонне шли не менее четырехсот человек.— С годами понимаешь, что жизнь скоротечна и что-то в ней должно остаться навсегда. Годы службы, может быть, тяжелые, напряженные, но они были очень классные, — объяснил GOROD48 свое участие в празднике Александр Пономарев, служивший в Балтийске.Часть пограничников пришла с детьми, причем некоторые были настолько малы, что ехали в детских колясках, и не плакали, как будто понимая торжественность момента.