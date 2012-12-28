Все новости
Общество
127
25 минут назад

Депутат Ольга Митрохина поздравила ветерана войны и труда с 98-летием

25 октября ветеран войны и труда — липчанин Николай Иванович Беляев отметил 98-летие. А сегодня в гостях у ветерана с подарками побывала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина. Поздравление стало для именинника приятным сюрпризом — ведь дата-то не круглая! 

—  Уважаемый Николай Иванович! Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Вашему поколению выпала непростая судьба, отмеченная и суровыми испытаниями, и поистине триумфальными свершениями. Вы, истинные патриоты, всегда с честью служили Отечеству, с непоколебимой верой в правое дело. Вся ваша жизнь, наполненная самоотверженным трудом, посвящена процветанию нашей Липецкой области. И сегодня ваш жизненный путь, безграничная любовь к Родине, глубокая сопричастность к её судьбе — служат вдохновляющим примером для молодежи, для всех нас. Пусть ваша мудрость, непоколебимая преданность делу и редкое умение находить решения в самых непростых ситуациях и впредь служат ориентиром для подрастающего поколения! От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого светлого!

После слов поздравлений встреча долгожителя из Тракторозаводского района с депутатом продолжилась тепло и как-то по-родственному — с разговоров о здоровье. 

— Вот когда вы меня пять месяцев назад с 80-летием Победы поздравляли — совсем другое дело было, — посетовал Николай Беляев.

А 9 мая Николай Беляев даже станцевал! Сегодня обошлось без плясок, но песни были. Девятиклассники-юнармейцы из 10-й школы, которые пришли поздравлять Николая Беляева вместе с Ольгой Митрохиной, исполнили  «Пусть бегут неуклюже» — песню крокодила Гены из замечательного советского мультфильма про Чебурашку. 98-летний Николай Беляев охотно подпевал ребятам. 

IMG_2384_resized.jpg

— А я, между прочим, наизусть 55 песен знаю, и все старые, советские! — Похвастался именинник и начал рассказ про свою непростую, но очень интересную судьбу. 

Николай Беляев родился в Добринском районе. В 1940-м году он окончил семь классов, а в 1941-м началась война. Все мужчины в деревне ушли на фронт, а на плечи подростка легло много сельской работы. С 15-16 лет он работал в колхозе: пахал, бороновал, сеял, косил, молотил, возил зерно на элеватор — и так 3,5 года.  

А в декабре 1944-го Николая Беляева призвали. В следующем из Грязей эшелоне было 60 вагонов. А в них —  2,5 тысячи призывников, целый полк. До Молотовской области (ныне Пермская) ехали месяц. Попадали в бомбёжки. На станции Ртищево стояли неделю. Николая Беляева привезли в Бершетский военный лагерь —  учебный центр, где новобранцев готовили к фронту. 

Николай Беляев попал в миномётный батальон, был наводчиком 82-миллиметрового миномёта. Но вскоре случилась Победа и «понюхать пороху» и применить свои навыки на практике на передовой ему так и не удалось. 

После демобилизации Николай Беляев вернулся в колхоз, потом отправился учиться в Липецк.  53 года Николай Беляев отработал на Тракторном заводе, из которых 52 года был передовиком производства. Его фотографию в цехе никогда не снимали с «Доски почёта». Справлялся с обслуживанием восьми станков даже без сменщика! 

Жены Николая Беляева не стало ещё 10 лет назад. Сегодня его надёжный тыл — это двое детей и внук. 

Раньше Николай Беляев был частным гостем в десятой школе. Теперь всё чаще ученики приходят к нему сами. 

— В чём секрет долголетия?  В честном добросовестном труде! К моей работе никогда никаких замечаний не было! С юных лет после колхоза — дома на огороде лопатой работать! Отец мой посадил 50 корней яблонь — так я старший из пятерых детей по 20 вёдер к каждому сливал, колодец трижды за день осушал. А если яблони не поливать — ничего и не получился, — говорит Николай Беляев. 

В завершении встречи ветеран сказал напутственные слова школьникам: пожелал  учиться на отлично и много трудиться. И главное — никогда не останавливаться на достигнутом. И тогда все дороги будут открыты! 

— России нужный учёные, грамотные люди. Наша страна богатая и непобедимая. Кто-то из вас будет губернатором, кто-то министром, а кто-то, может, и президентом! — Сказал Николай Беляев.

А депутат Ольга Митрохина в свою очередь поблагодарила ветерана за поддержку, помощь добрым словом и мудрым советом! Ведь, несмотря на свой возраст, Николай Иванович принимает  участие во всех мероприятиях Тракторозаводского района и охотно откликается на предложения встретиться с молодежью.

— Вы человек с большой буквы! Настоящий гражданин с активной жизненной позицией, ветеран войны и труда, и просто хороший друг, к которому можно обратиться за советом. Ваш жизненный опыт, умение находить правильные решения, желание встречаться и общаться с молодым поколением —  пример для всех нас! — Подытожила встречу Ольга Митрохина.

— Ещё раз с днём рождения, мы в следующем году к вам обязательно снова придём! — Сказали уже на выходе школьники.
Ольга Митрохина
Николай Беляев
