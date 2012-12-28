За три месяца липчане оформили около 1,5 тысячи ипотечных кредитов

Средний размер ипотечного кредита составил 3,5 миллиона рублей.

C января по март этого года жители Липецкой области оформили около 1,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Это на 63% больше, чем год назад за тот же период. Общая сумма выданных кредитов составила 5,3 миллиарда рублей (рост на 68%). Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Пик выдач ипотеки пришелся на январь, когда липчане заключили договоров на 2,1 миллиарда рублей. Во многом это было связано со стремлением людей взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы: с 1 февраля 2026 года стало можно оформить только одну льготную ипотеку на семью. Ранее это право было у каждого из супругов.После изменения условий по наиболее востребованной ипотеке с господдержкой в феврале объем кредитования ожидаемо снизился до 1,4 миллиарда рублей. В марте банки оформили договоров на 1,8 миллиарда рублей.Средний размер ипотечного кредита в начале весны составил 3,5 миллиона рублей, средний срок – 20,5 лет, а средневзвешенная процентная ставка – 9,4%.