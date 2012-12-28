сегодня, 14:46
В Москве простились с телеведущим Алексеем Пимановым
Церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым прошла 27 апреля. В последний путь его провожали на Троекуровском кладбище, в Зале прощаний.
Мероприятие проходило в закрытом режиме. Попрощаться с Пимановым пришли его родные, друзья и коллеги. Церемонию также посетили многие представители телеиндустрии и общественные деятели.
Среди них первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию АО « «Первый канал» Олег Вольнов, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Елена Малышева и многие другие.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, департамент культуры Минобороны РФ, губернатор Московской области Андрей Воробьев, государственный Кремлевский Дворец, коллектив Первого канала, ряд коллективов медиахолдингов, друзья и коллеги Пиманова.
Похоронят Пиманова тоже на Троекуровском кладбище.
Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Его супруга, актриса Ольга Погодина, рассказала, что причиной смерти телеведущего стал инфаркт. Коллега Пиманова, оператор-постановщик Сергей Комаров заявил, что журналист никогда не жаловался на здоровье и активно занимался спортом.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также президентом медиахолдинга «Красная звезда». При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
