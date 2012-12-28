Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Всю неделю в Липецке не было даже неблагоприятных метеоусловий
Погода в Липецке
44-летний липчанин подозревается в убийстве матери
Происшествия
Энергетики хотят прекратить отопительный сезон в Липецке к 1 мая
Общество
Акт вандализма в Ельце записала уличная камера
Происшествия
В Липецкую область возвращается похолодание
Погода в Липецке
На одиннадцати улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Возмущения в очереди в кассу обернулись штрафом
Происшествия
Сегодня в Липецке: на улице снег, родители школьников рассказали, куда планируют поступать их дети
Общество
91-летняя липчанка умерла после пожара
Происшествия
Вор в маске и капюшоне отжал дверь магазина и вынес алкоголь и сигареты
Происшествия
«Ларгус» влетел в дерево на тротуаре: водитель госпитализирован
Происшествия
Читать все
Субботник в Липецке: не только уборка, но и выбор объектов для благоустройства
Общество
Светлана Бедрова: «Приняли решение завершить отопительный сезон 30 апреля»
Общество
В Липецкой области полторы тысячи детей не привиты ни от каких заболеваний
Общество
В Липецке опять ремонтируют театр драмы имени Л.Н. Толстого
Общество
Вы согласны, что у природы нет плохой погоды?
Говорит Липецк
Мужчина с пистолетом в руках привлек внимание полиции на улице Юбилейной
Происшествия
В Липецкой области заработала «горячая линия» по клещам
Здоровье
Поворот через две сплошные закончился штрафом для водителя «Мерседеса»
Происшествия
Суд отправил под домашний арест чаплыгинскую чиновницу подозреваемую в афере с муниципальным контрактом
Происшествия
Ещё одного чиновника оштрафовали за плохую уборку снега
Общество
Читать все
В России
296
сегодня, 14:46

В Москве простились с телеведущим Алексеем Пимановым

Церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым прошла 27 апреля. В последний путь его провожали на Троекуровском кладбище, в Зале прощаний.

Церемония прощания с журналистом, телеведущим Алексеем Пимановым завершилась в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, — передает РИА Новости.

Мероприятие проходило в закрытом режиме. Попрощаться с Пимановым пришли его родные, друзья и коллеги. Церемонию также посетили многие представители телеиндустрии и общественные деятели.

Среди них первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию АО « «Первый канал» Олег Вольнов, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Елена Малышева и многие другие.

Венки прислали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, департамент культуры Минобороны РФ, губернатор Московской области Андрей Воробьев, государственный Кремлевский Дворец, коллектив Первого канала, ряд коллективов медиахолдингов, друзья и коллеги Пиманова.

Похоронят Пиманова тоже на Троекуровском кладбище.

Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Его супруга, актриса Ольга Погодина, рассказала, что причиной смерти телеведущего стал инфаркт. Коллега Пиманова, оператор-постановщик Сергей Комаров заявил, что журналист никогда не жаловался на здоровье и активно занимался спортом.

Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также президентом медиахолдинга «Красная звезда». При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить