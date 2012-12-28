Пьяного самокатчика арестовали на 10 суток

Самокат был c мощным двигателем.

Житель Добринки арестован по решению суда на 10 суток за управление электросамокатом в нетрезвом виде и без прав.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, самокатчик привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».Мужчина попался в этом месяце. Он управлял электросамокатом с мощностью двигателя 600 Вт (то есть более 0,25 кВт) и без государственного регистрационного номера. При этом добринец был пьян и не имел водительского удостоверения. А езда на таком мощном самокате требует наличия прав.