«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Общество
31
13 минут назад
Центр карьеры НЛМК приглашает школьников на День экологии
Детей познакомят с комбинатом и его природоохранными проектами.
В День экологии участники проекта смогут внести свою лепту в охрану окружающей среды и сдать в Центре карьеры пластиковые крышки от бутылок. Собранное вторсырье отправят на переработку.
День экологии пройдет 25 июня в 13.00 в Центре карьеры НЛМК по адресу: ул.Советская, 25. Участие в проекте бесплатное. Запись по телефону: +7 (4742) 447-447.