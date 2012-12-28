Центр карьеры НЛМК приглашает школьников на День экологии

Детей познакомят с комбинатом и его природоохранными проектами.

В Центре карьеры НЛМК пройдет День экологии для школьников 13-16 лет и их родителей. Участников проекта ждет знакомство с комбинатом и его природоохранными проектами, научное шоу и экологическая викторина с подарками. Гостям также покажут работу передвижной экологической лаборатории НЛМК, которая ежедневно следит за качеством воздуха в Липецке.В День экологии участники проекта смогут внести свою лепту в охрану окружающей среды и сдать в Центре карьеры пластиковые крышки от бутылок. Собранное вторсырье отправят на переработку.День экологии пройдет 25 июня в 13.00 в Центре карьеры НЛМК по адресу: ул.Советская, 25. Участие в проекте бесплатное. Запись по телефону: +7 (4742) 447-447.