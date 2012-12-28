Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один из самых редких автомобилей в мире «всплыл» в Липецке
Общество
Большегруз снес насмерть человека на подъезде к Липецку
Происшествия
На должность мэра Липецка выдвинут министр экологии Андрей Мартынец
Политика
Пропавший в Новой Деревне подросток найден
Происшествия
С начала купального сезона в Липецке спасли двоих утопающих
Общество
Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве
Происшествия
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
Липецкая область в числе регионов, где утром сбивали БПЛА
Происшествия
Сирены звучат в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: претендент на пост мэра, сбитые БПЛА и продажа редкого «Майбаха»
Общество
Читать все
Между умной промышленностью и человеческим капиталом
Общество
Пригласивший в гости женщину и оформивший на неё микрозайм мужчина оштрафован на 8000 рублей
Происшествия
Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
У 19-летней девушки и из закладок изъяли 277,19 грамма наркотиков
Общество
Липецкая вечЁрка: претендент на пост мэра, сбитые БПЛА и продажа редкого «Майбаха»
Общество
Стрелок из автобуса получил два года условно
Происшествия
Более 12,5 тысячи девятиклассников Липецкой области сегодня сдают ОГЭ по русскому языку
Общество
Центр карьеры НЛМК приглашает школьников на День экологии
Общество
Сегодня в Липецке: жара, почему липчане почти не испытывают страха увольнение
Общество
Читать все
Общество
31
13 минут назад

Центр карьеры НЛМК приглашает школьников на День экологии

Детей познакомят с комбинатом и его природоохранными проектами.

В Центре карьеры НЛМК пройдет День экологии для школьников 13-16 лет и их родителей. Участников проекта ждет знакомство с комбинатом и его природоохранными проектами, научное шоу и экологическая викторина с подарками. Гостям также покажут работу передвижной экологической лаборатории НЛМК, которая ежедневно следит за качеством воздуха в Липецке. 

В День экологии участники проекта смогут внести свою лепту в охрану окружающей среды и сдать в Центре карьеры пластиковые крышки от бутылок. Собранное вторсырье отправят на переработку. 

День экологии пройдет 25 июня в 13.00 в Центре карьеры НЛМК по адресу: ул.Советская, 25. Участие в проекте бесплатное. Запись по телефону: +7 (4742) 447-447. 
День экологии
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить