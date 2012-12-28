Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На должность мэра Липецка выдвинут министр экологии Андрей Мартынец
Политика
Преподавателя будут судить по обвинению в мошенничестве
Происшествия
С начала купального сезона в Липецке спасли двоих утопающих
Общество
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
Липецкая область в числе регионов, где утром сбивали БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: претендент на пост мэра, сбитые БПЛА и продажа редкого «Майбаха»
Общество
Сирены звучат в Липецке
Происшествия
Очередного начальника почты осудили за присвоение
Происшествия
Между умной промышленностью и человеческим капиталом
Общество
15-летний подросток провалился в карьер
Происшествия
Читать все
Между умной промышленностью и человеческим капиталом
Общество
У 19-летней девушки и из закладок изъяли 277,19 грамма наркотиков
Общество
Стрелок из автобуса получил два года условно
Происшествия
Сегодня в Липецке: жара, почему липчане почти не испытывают страха увольнение
Общество
57-летняя липчанка одолжила деньги мошенникам
Происшествия
Более 12,5 тысячи девятиклассников Липецкой области сегодня сдают ОГЭ по русскому языку
Общество
Не справился с управлением: «Лада Гранта» перевернулась на сельской дороге
Происшествия
На дороге под Тербунами горел автомобиль «Киа»
Происшествия
15-летний подросток провалился в карьер
Происшествия
Центр карьеры НЛМК приглашает школьников на День экологии
Общество
Читать все
Происшествия
260
сегодня, 10:09
1

На дороге под Тербунами горел автомобиль «Киа»

Также пожарные тушили дома и надворную постройку.

Ранним утром 9 июня на дороге Тербуны — Яковлево в Тербунском округе сгорела передняя часть автомобиля «Киа», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

adff934f-be72-4c27-922d-a3a642ab8e6e.jpg

Машину тушили бойцы пожарной части № 8 ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области».

Приблизительно в это же время в деревне Новый Свет Добринского округа огонь уничтожил внутреннюю отделку жилого дома на 10 квадратных метрах. 

i (30).webp

Вечером 8 июня в елецком СНТ «Электрохимик» загорелся дачный дом. Огонь уничтожил пристройку строения площадью 10 квадратных метров и частично повредил кровлю дома, а в селе Головщино Грязинского округа сгорела бесхозная деревянная постройка.

i (31).webp
МЧС
пожар
0
1
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Трубочист
39 минут назад
следите за отопительными приборами, безопасность в ваших руках!
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить