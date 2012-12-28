«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
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сегодня, 10:09
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На дороге под Тербунами горел автомобиль «Киа»
Также пожарные тушили дома и надворную постройку.
Машину тушили бойцы пожарной части № 8 ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области».
Приблизительно в это же время в деревне Новый Свет Добринского округа огонь уничтожил внутреннюю отделку жилого дома на 10 квадратных метрах.
Вечером 8 июня в елецком СНТ «Электрохимик» загорелся дачный дом. Огонь уничтожил пристройку строения площадью 10 квадратных метров и частично повредил кровлю дома, а в селе Головщино Грязинского округа сгорела бесхозная деревянная постройка.
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