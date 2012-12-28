На дороге под Тербунами горел автомобиль «Киа»

Также пожарные тушили дома и надворную постройку.

Ранним утром 9 июня на дороге Тербуны — Яковлево в Тербунском округе сгорела передняя часть автомобиля «Киа», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Машину тушили бойцы пожарной части № 8 ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области».Приблизительно в это же время в деревне Новый Свет Добринского округа огонь уничтожил внутреннюю отделку жилого дома на 10 квадратных метрах.Вечером 8 июня в елецком СНТ «Электрохимик» загорелся дачный дом. Огонь уничтожил пристройку строения площадью 10 квадратных метров и частично повредил кровлю дома, а в селе Головщино Грязинского округа сгорела бесхозная деревянная постройка.