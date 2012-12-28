Золото на 2,5 млн нашли в кроссовках туриста
Во время контроля инспектор заметил реакцию металлодетектора при осмотре обуви одного из путешественников, который собирался выехать в Хэйхэ. Выяснилось, что под стельками 44-летнего мужчины был спрятан лом ювелирных изделий из драгоценных металлов.
"Экспертиза показала, что это сплав из золота 585-й пробы и серебра общей массой 215,7 и 17,60 граммов соответственно", – говорится в сообщении.
Турист признался, что драгметаллы его попросил провезти в Китай незнакомец, пообещав вознаграждение. Мужчина знал, что золото надо декларировать, однако решил его спрятать в обувь.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.
