Падение цен на красную икру достигло 14 процентов в апреле
Средняя розничная стоимость 1 кг икры лососевых рыб в России по итогам первого квартала 2026 года составила 9387 рублей.
По данным на 14 апреля икра горбуши подешевела до 9,1 тысяч рублей за кг, оставаясь самым доступным продуктом в категории. При этом по другим видам сохраняется рост: икра нерки подорожала на 22% (до 12,2 тысяч рублей), кижуча — на 9% (до 12,2 тысяч рублей), кеты — на 2% (до 10 тысяч рублей).
Снижение цен зафиксировала и официальная статистика. По данным Росстата, на Дальнем Востоке за период с декабря 2025 года по март 2026 года средняя цена икры лососевых (среднее значение по всем видам) снизилась на 3,5% — до 8,4 тысяч рублей. Наиболее заметное удешевление в ДФО зафиксировано в Хабаровском крае (–8,4%), Приморье (–3,5%), ЕАО (–2,8%) и Приамурье (–2,5%), тогда как в ряде других регионов отмечался умеренный рост в пределах 0,4–6,6%.
Фундаментом для такой динамики стал рост предложения после успешной лососевой путины. Президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечает, что ключевую роль сыграл рост вылова в 2025 году.
«В прошлом [2025-м] году объем добычи тихоокеанских лососей, из которых производят самую популярную в России икру — красную — вырос более чем на 40%, что позволило стабилизировать ситуацию на рынке после шокового снижения предложения годом ранее. Уже к середине осени цены на лососевую икру нового улова были ниже, чем в 2024 году. Больший объем предложения и ценовая доступность красной икры не могли не отразиться на объеме икорных продажах», — объяснил Зверев.
Дополнительное давление на цены оказывает сезонный фактор. Как сообщил «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, к весне производители стремятся реализовать остатки продукции прошлого улова, в том числе на фоне обязательной маркировки.
«Максимальный срок реализации икры прошлой путины — один год. Таким образом, трейдеры торопятся распродать прошлогодние остатки, потому что вскоре такая икра вообще не будет стоить ничего, ее предстоит утилизировать», — пояснил эксперт.
В то же время рынок готовится к новой путине. Уже через полтора месяца на Дальнем Востоке стартует новый сезон, после чего начнется массовая заготовка свежей икры.
В целом внутреннее потребление икры в России оценивается в 17–20 тыс. т в год. Красная икра остается крупнейшей категорией с долей 48,5% продаж в денежном выражении.
