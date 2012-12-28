Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Часть жильцов липецкой многоэтажки заявила о ее рейдерском захвате
Общество
У молодой липчанки удалили кисту с зубами
Здоровье
Упавшая в Каменный лог женщина до сих пор не опознана
Происшествия
Тело 44-летнего липчанина нашли на берегу Дона
Происшествия
Дело об убийстве сотрудника военной полиции передано в областной суд
Происшествия
Уголовное дело после столкновения автомобиля с питбайком 15-летнего подростка возбудили полицейские
Происшествия
Толкнул и сорвал с шеи золотой крест: подозреваемый в грабеже задержан
Происшествия
Во всех пунктах проведения ЕГЭ установлены глушилки сотовой связи
Общество
Дело о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя снова рассмотрит суд
Происшествия
Конфликт с подрядчиком улажен: ингушская компания начала в полную силу ремонт школы в Липецке
Общество
Читать все
18-летняя сотрудница маркетплейса украла 67 товаров
Происшествия
Толкнул и сорвал с шеи золотой крест: подозреваемый в грабеже задержан
Происшествия
16-летний мотоциклист столкнулся с «УАЗом» и попал в больницу
Происшествия
Сегодня в Липецке: первый выпускной в этом году, по каким причинам липчане решаются на смену работы
Общество
Липецкая вечЁрка: четыре аварии с юными мотоциклистами, глушилки на ЕГЭ, и полет в Каменный лог
Общество
20-летний липчанин хотел арендовать дом и лишился денег
Происшествия
Один выстрел в воздух обернулся штрафом в 40 000 рублей и конфискацией ружья
Происшествия
Браконьер поймал сачком 46 карасей
Общество
Житель Задонска получил три года условно за публикацию порнографических дипфейков
Происшествия
В Становлянском округе сгорел жилой дом
Происшествия
Читать все
Общество
1877
вчера, 20:26
3

Липецкая вечЁрка: четыре аварии с юными мотоциклистами, глушилки на ЕГЭ, и полет в Каменный лог

Сегодня, 1 июня, возбудили уголовное дело о ДТП с подростком на питбайке, школьники сдали первые экзамены, и упавшая в Каменный лог женщина до сих пор не опознана.

Минувшие выходные молодые липчане хотели провести весело, а получилось не очень. Четверо подростков — водителей мотоцикла, питбайка и скутера попали в аварии.

В воскресенье в Грязях 15-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Хендай» с 62-летним водителем. Школьника госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой. В момент столкновения у него с головы слетел плохо пристегнутый шлем. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя машины по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Родители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

«Нужно вместо штрафов ввести принудительные работы: покрасить что-нибудь, мусор, метла, косить, скородить, и. т. п. Ну заплатил штраф и что? Ну осел он в итоге в офшоре. А так и красиво, и чисто, и ума прибавится, будет над чем подумать, пока метлой метёшь», — предложил Hakov.

«Никак до родителей не доходит, что покупая своему дитя вонючую тарахтелку, вы находите себе и ему большие проблемы», — добавил Александр Н.

Водителя «Лады Гранты», которого на прошлой неделе придавило деревом, перевели из реанимации в обычную палату. Он пошел на поправку.

Сегодня утром 1 600 одиннадцатиклассников сдали первые ЕГЭ по химии, истории и литературе.

Химию выбрали почти 700 человек. Липецкие школьники, как правило, хорошо сдают этот экзамен: в 2025 году 14 выпускников набрали по 100 баллов. По литературе, которую сегодня тоже сдавали, в прошлом году было 12 стобалльников, А по истории всего три стобалльника.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ теперь появились глушилки сигналов сотовой связи.

Накануне мужчина и женщина упали с края обрыва в Каменный лог. Спасатели вынесли их и передали их медикам. Состояние мужчины врачи оценивают как стабильное, а женщина до сих пор не пришла в сознание и находится на ИВЛ. Она  не опознана, так как никто не заявил о ее пропаже.

По данным GOROD48, женщина и мужчина упали в лог пьяными. 

В последнее время спасателям приходится довольно часто вызволять упавших из лога, поэтому читатели GOROD48 выдвинули несколько предложений.

«Может, его засыпать? Что-то туда падают и падают очень часто. Или хотя бы соломки там постелили», — предложил А.

«Уже пора поставить заборы в три метра высотой», — еще одна версия от комментатора.

«Каменный лог таким образом сигнализирует: обустройте меня, наведите порядок! Сделайте зону отдыха, культурное пространство, а не дикий угол города! И будет он нам благодарен!», — пришел к неожиданному выводу АртОбъект.

Наконец-то в Липецке теплеет. Завтра, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +20 до +22 градусов.
вечЁрка
ДТП
экзамены
падение с высоты
3
1
1
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шапито банк
сегодня, 08:21
Если бы Липецк был бы Чикаго, то все было бы по другому, в сто раз лучше..
Ответить
Мужик из Чикаго
вчера, 22:31
Это не город, а какой-то криминальный волдырь на карте России
Ответить
Гость
сегодня, 07:42
Чикаго не в России
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить