Липецкая вечЁрка: четыре аварии с юными мотоциклистами, глушилки на ЕГЭ, и полет в Каменный лог
Сегодня, 1 июня, возбудили уголовное дело о ДТП с подростком на питбайке, школьники сдали первые экзамены, и упавшая в Каменный лог женщина до сих пор не опознана.
В воскресенье в Грязях 15-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Хендай» с 62-летним водителем. Школьника госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой. В момент столкновения у него с головы слетел плохо пристегнутый шлем. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя машины по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Родители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
«Нужно вместо штрафов ввести принудительные работы: покрасить что-нибудь, мусор, метла, косить, скородить, и. т. п. Ну заплатил штраф и что? Ну осел он в итоге в офшоре. А так и красиво, и чисто, и ума прибавится, будет над чем подумать, пока метлой метёшь», — предложил Hakov.
«Никак до родителей не доходит, что покупая своему дитя вонючую тарахтелку, вы находите себе и ему большие проблемы», — добавил Александр Н.
Водителя «Лады Гранты», которого на прошлой неделе придавило деревом, перевели из реанимации в обычную палату. Он пошел на поправку.
Сегодня утром 1 600 одиннадцатиклассников сдали первые ЕГЭ по химии, истории и литературе.
Химию выбрали почти 700 человек. Липецкие школьники, как правило, хорошо сдают этот экзамен: в 2025 году 14 выпускников набрали по 100 баллов. По литературе, которую сегодня тоже сдавали, в прошлом году было 12 стобалльников, А по истории всего три стобалльника.
Во всех пунктах проведения ЕГЭ теперь появились глушилки сигналов сотовой связи.
Накануне мужчина и женщина упали с края обрыва в Каменный лог. Спасатели вынесли их и передали их медикам. Состояние мужчины врачи оценивают как стабильное, а женщина до сих пор не пришла в сознание и находится на ИВЛ. Она не опознана, так как никто не заявил о ее пропаже.
По данным GOROD48, женщина и мужчина упали в лог пьяными.
В последнее время спасателям приходится довольно часто вызволять упавших из лога, поэтому читатели GOROD48 выдвинули несколько предложений.
«Может, его засыпать? Что-то туда падают и падают очень часто. Или хотя бы соломки там постелили», — предложил А.
«Уже пора поставить заборы в три метра высотой», — еще одна версия от комментатора.
«Каменный лог таким образом сигнализирует: обустройте меня, наведите порядок! Сделайте зону отдыха, культурное пространство, а не дикий угол города! И будет он нам благодарен!», — пришел к неожиданному выводу АртОбъект.
Наконец-то в Липецке теплеет. Завтра, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +20 до +22 градусов.
